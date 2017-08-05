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Bylock tutuklaması

Yozgat’ta FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen operasyon kapsamında Bylock isimli programı kullandığı tespit edilerek gözaltına alınan 11 kişiden 2’si tutuklanırken, 3’ü adli kontrol olmak üzere 8 kişi serbest bırakıldı. Firari bir kişinin aramasına devam ediliyor.

Bylock tutuklaması

Yozgat’ta FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen operasyon kapsamında Bylock isimli programı kullandığı tespit edilerek gözaltına alınan 11 kişiden 2’si tutuklanırken, 3’ü adli kontrol olmak üzere 8 kişi serbest bırakıldı. Firari bir kişinin aramasına devam ediliyor.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
05 Ağustos 2017 Cumartesi 07:00
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Bylock tutuklaması

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yozgat genelinde “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üye Olma” suçundan ve FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyeleri/Destekçileri tarafından kullanıldığı değerlendirilen örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock isimli programın kullanıcıları olduğu tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında göz altına alınan 11 kişi emniyetteki ilk sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. B.E. ve Y.Ç. tutuklanırken, G.T., Y.K., S.E.Ö. adli kontrol şartıyla, Ö.B, Ö.A., D.A., A.G, ve F.T. serbest bırakıldı. Şüphelilerden N.K’nin firari olarak arandığı bildirildi.

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