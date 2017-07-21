Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 26°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
106678
ALTIN
141.793
DOLAR
3.5334
STERLİN
4.5914
EURO
4.1186

Bylock'tan alındılar

Yozgat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla dün gözaltına alınan 14 kişiden 9'u adliyeye sevk edildi. 

Bylock'tan alındılar

Yozgat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla dün gözaltına alınan 14 kişiden 9'u adliyeye sevk edildi. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
21 Temmuz 2017 Cuma 07:00
78 Okunma
Bylock'tan alındılar

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında dün İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişiden 9'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden A.B, A.Ç, C.Ö, E.A, E.E, M.T, S.A.T, Y.K, M.R.K. adliyeye sevk edildi. Gözaltında bulunan 5 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
İradeye sahip çıkan rektör
İradeye sahip çıkan rektör
Keşfedilmeyi bekliyor!
Keşfedilmeyi bekliyor!
Umutlu yarınlara hazırlanıyorlar
Umutlu yarınlara hazırlanıyorlar
Kurum binaları yükseliyor
Kurum binaları yükseliyor
Kurbanlıkları elektrik çarptı
Kurbanlıkları elektrik çarptı
ÇEDAŞ’tan kalite hareketi
ÇEDAŞ’tan kalite hareketi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim