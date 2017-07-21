Bylock'tan alındılar

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında dün İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişiden 9'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden A.B, A.Ç, C.Ö, E.A, E.E, M.T, S.A.T, Y.K, M.R.K. adliyeye sevk edildi. Gözaltında bulunan 5 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.