Buzkent Yozgat!

Yozgat merkez ve ilçelerinde bir süredir etkili olan kar yağışı ve soğuk hava etkisini iyiden iyiye hissettiriyor. Hava sıcaklığının eksi 12’lerde seyrettiği kent merkezinde ağaçlar, otomobiller, akar sular dondu. Kent buz kente dönüştü.



Soğuk hava kent merkezinde sıkça bulunan çam ve söğüt ağaçlarını buz kristallerine dönüştürdü. Yeşilin buz kristali ile buluşması görsel güzellikler oluştururken soğuk hava kentte yaşamı da zorlaştırdı.





Akar suların donduğu şehirde kayalıkların üzerinde buz şelaleleri oluştu. Meteoroloji verilerine göre -12 derece ile Yozgat, İç Anadolu’nun en soğuk şehri oldu.