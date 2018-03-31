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Buzağıya sokakta serum

SARIKAYA ilçesinde hastalanan buzağıları iş yerinin önünde açık havada serum takarak tedavi eden veterineri, ilçe halkı meraklı gözlerle izledi.

Buzağıya sokakta serum

SARIKAYA ilçesinde hastalanan buzağıları iş yerinin önünde açık havada serum takarak tedavi eden veterineri, ilçe halkı meraklı gözlerle izledi.

31 Mart 2018 Cumartesi 07:00
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Buzağıya sokakta serum

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde havanın güzel olmasını da fırsat bilen veteriner Sezgin Kıllı, ishal olan ve bakteri kapan buzağıları, iş yerinin önündeki yeşil alanda tedavi etti. Doğduktan sonra anne sütü alan ve ishal olan buzağılara serum, mama ve antibiyotikle müdahale eden veteriner Kıllı’yı ilçe halkı merak ve ilgiyle izledi. Yaklaşık 1 saatlik tedavinin ardından buzağılar, sahipleri tarafından köylerine tekrardan götürüldü. Buzağıları tedavi eden Veteriner Sezgin Kıllı, “Hayvanlarda ishal başlamış, 2 gündür ishal vardı ve enfeksiyon çok fazlaydı. Hayvanların serumlarını taktık ve gereken antibiyotiklerini verdik. Buradan da annelerinin sütünü emecekler ve tedaviye 3 gün boyunca devam edeceğiz. İnşallah daha iyi olacaklar” dedi. Hayvanları açık havada tedavi etmesini vatandaşların büyük ilgiyle izlediğini söyleyen Kıllı, “Buzağıları dışarıda kliniğimizin önünde tedavi ettik. Tüm ilaçlarımız burada mevcut, bir yere gittiğimizde bazen aracımızda ilaç olmuyor. Ama burada her şey bulunuyor. Açık havada tedavi etmemiz de vatandaşların ilgisini çekiyor. Herkes geliyor ve bakıyor, insanda bir acıma duygusu oluşuyor” şeklinde konuştu.
Buzağısı ishal olduğu için veterinere getirdiğini söyleyen Mücahit Arslan ise, “Buzağım dün gece doğdu. Annesini emdikten sonra da ishal oldu. Bu rahatsızlığından dolayı veterinerimize başvurduk. Hayvana serum taktılar ve iğnesini yaptılar. Mama verdiler. Buzağımız dışarı da tedavi edildi, vatandaşlar da tedaviyi ilgiyle izledi” açıklamalarında bulundu.

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