Büyüyen üniversite

Fiziki altyapı ve üstyapı yönünden gelişimini sürdüren üniversitemiz fakülte ve yüksekokullar bünyesinde açtığı yeni bölümlerle bulunduğu coğrafyaya, bilime, sanata ve kültürel değerlere katkı sunmaya devam ediyor.

16 bini aşkın öğrencisi ve alanında uzman akademik kadrosuyla Orta Anadolu’nun parlayan yıldızı olan Bozok Üniversitesi, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımı gerçekleştirilecek toplam 13 yeni bölüm ve programlar ile gücüne güç katıyor.

Bu yıl tercih kitapçıklarında yeni bölüm ve programların olacağını belirten Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, bu bölüm ve programlara yerleştirilecek bine yakın öğrenci kontenjanıyla üniversitemizin gelişimi anlamında önemli bir adım olduğunu sözlerine ekledi.

Karacabey, mevcuda ilave olarak bu yeni açılan bölüm ve programlarla birlikte çok sayıda yeni öğrenci alınacak. Bu bölümlere atadığımız öğretim elemanları da hem üniversitemizin hem de şehrimizin gelişimine önemli katkılar sunacaktır. Bu yıl açtığımız bölümler bizim son durağımız değildir. Önümüzdeki yıl öğretim elemanı temininde inşallah problemler yaşamazsak çok daha fazla bölüm açıp üniversitemizin gelişimine katkıda bulunacağız.” dedi.

Karacabey konuya ilişkin yaptığı açıklamada bu eğitim-öğretim dönemi içinde Fen Edebiyat Fakültesi’nde Arkeoloji, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İletişim Fakültesi’nde Radyo Televizyon ve Sinema, Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu’nda İş Sağlığı ve Güvenliği, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda Spor Yöneticiliği, Yozgat Sağlık Yüksekokulu’nda Ebelik bölümleri; ön lisans olarak Bahçe Tarımı, Elektronik Teknolojisi, Laborant ve Veteriner Sağlık, Tıbbı Dokümantasyon ve Sekreterlik, Optisyenlik, Otomotiv Teknolojisi, Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri programına öğrenci alımlarının gerçekleştirileceğini söyledi.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz özellikle kontenjanında boşluk kalmayan ve mezunlarının çok rahat iş imkânı bulabildiğine de dikkat çeken Rektör; “Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzun bu yıl Tıbbı Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü’nü açtık ve öğrenci alımını gerçekleştiriyoruz. Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulumuz için Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü’nü açtık. Mezunlarının hemen iş bulabileceği bir bölüm. Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memurlarını bu bölümün mezunlarından almayı tercih edeceği düşünülürse çok önemli bir bölüm ve bu bölümün de hem birinci öğretim hem de ikinci öğretimini bu yıl açtık.” dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL HEDEFLENEN BÖLÜM VE PROGRAMLAR

Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey gelecek yıl öğretim üyesi temini sağlanarak açmayı planladıkları bölümler olduğunu belirterek Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Sanat Tarihi Bölümü, Yabancı Diller bünyesinde İngilizce Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde Uluslararası İlişkiler, Maliye ve Sağlık Yönetimi Bölümü, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde ise Radyo Tv Yayımcılığı programını açmayı planladıklarının altını çizdi. Ayrıca merkez kampüsümüzde bulunan Sağlık Yüksekokulu’na yeni bölümler ekleyerek Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne dönüştürme düşüncelerinin olduğunu sözlerine ekledi.

