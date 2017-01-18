Büyüyecek ama!

Rektör Salih Karacabey üniversitenin büyüme ve gelişmeyi sürdürdüğünü ancak bazı aşılması gereken engeller olduğunu da söyleyerek karşılaştıkları zorluk ve sıkıntıları da dile getirdi.





İl Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Rektör Salih Karacabey, üniversitenin devam eden 7 adet projesi bulunduğunu ve projelerden 6 adetinin eğitim projesi olduğunu bildirdi.





Projelerden 4 adetinin bittiğini ve 3 projenin devam ettiğini aktaran Karacabey projelerin içeriklerini de paylaştı.





HASTANE BİTTİ

Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey, 200 yataklı hastane ve morfoloji binasının inşaatının tamamlandığını ve 2017 yılında binanın teslim alınacağını ifade etti.





BESYO BAŞLAYACAK

Salih Karacabey, üniversite bünyesinde yeni açılan okullardan Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu(BESYO) inşaatının da bu sene başlayacağını bildirdi. Salih Karacabey, BESYO projesinin ihale aşamasında olduğunu belirterek, yıl içerisinde bölüme yakışacak okul binasının inşaatına start vereceklerini söyledi.





YOL BÖLÜYOR

Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey, üniversitenin Erdoğan Akdağ Kampüsü’nü ortadan ikiye bölen ana yolun öğrenci ve akademisyenler için halen tehdit oluşturduğunu söyledi. Kampüs alanını ortadan ikiye ayrılan yol ile ilgili henüz ciddi bir adım atılmadığına değinen Karacabey, KYK’ya ait kız yurdu, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve bazı birimlerin yolun alt tarafında kaldığını ve bu duruma bir son verilmesi gerektiğini de vurguladı.





BİNALARA İHTİYAÇ VAR