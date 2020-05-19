BUYURUN YATIRIMA!

TÜRKİYE’nin önemli tarım ve hayvancılık bölgeleri arasında yer alan Yozgat’ta 2020 yılı Bölgesel Desteklemelerden faydalanabilecek sektörler, bölgeler itibarıyla asgari yatırım tutarları veya kapasiteleri belli oldu. Yatırımlarda devlet yardımları hakkındaki karar doğrultusunda yapılan güncelleme ile entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları ile balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil su ürünleri yetiştiriciliği için yapılacak yatırımlara 500 bin liraya kadar destek verilebileceği kaydedildi. Gıda ürünleri ve içecek imalatına yönelik yatırımlara verilecek teşvik desteği ise bir milyon lira olarak hesaplandı. Tekstil ürünleri imalatına yönelik yatırımlara 1 ila 10 milyon lira arasında teşvik verilecek. Yozgat’ta ağaç ve mantar ürünleri imalatı, kağıt ve kağıt ürünleri, kimyasal madde ve ürünleri, İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünler, metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı, demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi, metal eşya, makine ve teçhizat, büro, muhasebe, bilgi işlem makineleri, elektrikli makine ve cihazları, radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları, tıbbi aletler hassas ve optik aletleri imalatına yönelik yatırımların da destek alacağı öğrenildi. Lisanslı depoculuk, eğitim hizmetleri, hastane yatırımı, huzurevi, akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil, atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri, maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları, maden kanununa istinaden düzenlenmiş geçerli Arama Ruhsatı veya Sertifikasına sahip yatırımcıların ruhsatlı sahalarında yapacağı maden arama yatırımları gibi yarımlarda teşvik kapsamında bulunuyor.

YATIRIMCININ

GÖZDESİ

1993 yılında kurulan, bir çok dev firmaya ev sahipliği yapan, Yozgat’ın ekonomik alanda lokomotif konumunda bulunan Yozgat Organize Sanayi Bölgesi yatırımcılara teşvik ve fırsatlar sunuyor. Teşvik kapsamında 5’inci bölgede yer alan Yozgat’ta, yatırımını Organize Sanayi Bölgesinde yapan yatırımcılar, vergi indirimi ve sigorta pirimi işveren hissesi destekleri açısından bir alt bölgede uygulanan desteklerden yararlanma imkanına sahip oluyorlar. Beşinci bölge teşvik avantajları ise, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi, faiz desteğinden oluşuyor. Yatırımını Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleştiren ve söz konusu yatırımın aynı sektörde faaliyet gösteren en az beş gerçek veya tüzel kişinin ortağı olduğu yatırımcı tarafından gerçekleştirilmesi ve ortak faaliyet gösterilen alanda entegrasyonu sağlayacak bir yatırım olması durumunda da büyük ölçekli yatırımlar veya bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesi düzenlenen yatırımlar, vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bulundukları bölgenin bir alt bölgesinde sağlanan oran ve sürelerde bu desteklerden yararlanabilme imkanına da sahip oluyorlar.