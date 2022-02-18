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Büyük’ü ziyaret ettiler

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük’ü makamında ziyaret ettiler.

18 Şubat 2022 Cuma 00:31
Büyük’ü ziyaret ettiler

Bir dizi ziyaret programları kapsamında önceki gün Ankara’ya giden Belediye Başkanı Celal Köse ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, ziyaretler kapsamında İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük’ü ile de görüştüler. Ziyaret sırasında Yozgat Belediyesi tarafından yapımı planlanan Güreş enerji santrali ile büyük altyapı hamlesi projeleri hakkında görüş alış verişinde bulundular. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük’ü makamında ziyaret ettiklerini söyledi. Ziyarette, Yozgat’ın geleceği için oldukça önem taşıyan ‘Güneş Enerji Santrali’ ve ‘Büyük Altyapı Hamlesi’ projeleri ile ilgili görüşmelerde bulunduklarını dile getiren Köse, ‘’Yozgat’ımızın onlarca yılına hitap edecek iki büyük projemize katkılarından dolayı Genel Müdürümüze şahsım ve şehrim adına teşekkür ediyorum’’ dedi.

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