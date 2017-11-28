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-Büyüksoy görevi devraldı

YOZGAT İl Kültür Müdürlüğü Salonu’nda gerçekleştirilen, kısa adı Tügva olan Türkiye Gençlik Vakfı Genel Kurul toplantısında Başkanlığa seçilen Muhammed Recai Büyüksoy, görevi devraldı.

-Büyüksoy görevi devraldı

YOZGAT İl Kültür Müdürlüğü Salonu’nda gerçekleştirilen, kısa adı Tügva olan Türkiye Gençlik Vakfı Genel Kurul toplantısında Başkanlığa seçilen Muhammed Recai Büyüksoy, görevi devraldı.

28 Kasım 2017 Salı 07:05
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-Büyüksoy görevi devraldı

Görevi Kazım Emiroğlu Şimşek’ten devralan Büyüksoy, ‘Bizlere değer veren, maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen kıymetli büyüklerimize, bizleri bu kutlu dava uğruna çalışmalar yapmaya layık gören Genel Başkanımız, yardımcılarımız ve değerli çalışma ekibine, bir an olsun bizleri yalnız bırakmayan,  geleceğimizin teminatı olan gençlerimize huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum’ dedi.

Kişisel çıkarlara alet olmadan, yeni nesil gençlik hedefleri için teşkilatlarla birlikte programlı bir çalışma sergileyeceklerini kaydeden Büyüksoy, Yozgat gençliğinin ahlaki ve manevi değerlerini koruyabilmeleri için hummalı bir çalışma içerisinde olacaklarını anlattı. Büyüksoy, mevcut İl Temsilcilik binasının ciddi bir kira yükünün bulunduğunu, kira yükünün altına girmekte zorlanmakta olduğunu hatırlattı. Büyüksoy, ‘Bizlerde Valiliğimizle ortak bir çalışma sergileyerek, şehir merkezinde yeni bir İl Temsilciliği binasına talip olduk ve hayırlısıyla aldık. Kısa süre içerisinde yeni binamızda sizlerle geleceğimizin teminatı gençlerimiz için önemli çalışmalar yürüteceğiz’ diye konuştu.

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