Büyüksoy Deva Parti'sinde

Deva Partisi Yozgat İl Başkanı İsmail Yılmaz, ‘’Gönül verdiğimiz Yozgat'ımızın sevilen esnaflarından Ay Yıldız Cafenin sahibi Halil Büyüksoy Deva ailemize katılmıştır. Yozgat Merkez İlçe Başkan Yardımcılığı görevinin kendisine, partimize ve tüm Yozgat’ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Damlalar sel oldu geliyoruz’’ dedi.

Deva Partisi Merkez İlçe Başkanlığı görevine getirilen Halil Büyüksoy, Deva Partisi ailesine katıldığı için mutlu olduğunu söyledi. Partisini daha ilerlere taşımak adına elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceğine dile getiren Büyüksoy, Deva Partisi'nin büyük bir aile olduğunu bu ailenin mensubu olmaktan dolayı da gurur duyduğunu sözlerine ekledi.