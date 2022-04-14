Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Büyüksoy Deva Parti'sinde

Yozgat’ın sevilen esnaflarından Halil Büyüksoy Deva Partisi ailesine katılırken, merkez ilçe başkan yardımcılığı görevine getirildi.

14 Nisan 2022 Perşembe 00:41
Büyüksoy Deva Parti'sinde

Deva Partisi Yozgat İl Başkanı İsmail Yılmaz, ‘’Gönül verdiğimiz Yozgat'ımızın sevilen esnaflarından Ay Yıldız Cafenin sahibi Halil Büyüksoy Deva ailemize katılmıştır. Yozgat Merkez İlçe Başkan Yardımcılığı görevinin kendisine, partimize ve tüm Yozgat’ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Damlalar sel oldu geliyoruz’’ dedi.
Deva Partisi Merkez İlçe Başkanlığı görevine getirilen Halil Büyüksoy, Deva Partisi ailesine katıldığı için mutlu olduğunu söyledi. Partisini daha ilerlere taşımak adına elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceğine dile getiren Büyüksoy, Deva Partisi'nin büyük bir aile olduğunu bu ailenin mensubu olmaktan dolayı da gurur duyduğunu sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Büyüksoy Deva PartisindeIlerigazetesi2022NişanPerşembeYozgatIleriGazeteHaber14 NisanDeva Partisiİsmail Yılmaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rotanı kendin çiz
Rotanı kendin çiz
Deneyap Teknoloji Atölyesi
Deneyap Teknoloji Atölyesi
Başkan esnafın yanında
Başkan esnafın yanında
iftar buluşmalarına devam
iftar buluşmalarına devam
Fidanlar toprakla buluştu
Fidanlar toprakla buluştu
Ayların en güzeli
Ayların en güzeli
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim