Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
119031
ALTIN
415.160
DOLAR
6.8403
STERLİN
8.7130
EURO
7.9474

Büyükşehirden destek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çayıralan ilçesine iş makinası desteğinde bulundu.

24 Temmuz 2020 Cuma 00:36
Büyükşehirden destek

ÇAYIRALAN Belediyesi, ihtiyaç duyduğu iş makinesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile karşıladı.
Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, belediyenin ve ilçenin had safhada ihtiyacı olan bir greyderin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden temin edilerek, ilçeye getirildiğini söyledi. Başkan Codar, ‘’Başta Sayın Ekrem İmamoğlu olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü sevgili dostum Sayın Bülent Akköse ve Makina İkmal Müdürü, Levazım Ayniyat Müdürü, greyderimizi ilçemize getiren 2 şöför arkadaşıma, emeği geçen belediye personelimize teşekkür ediyorum’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Büyükşehirden Destek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yer teslim edildi
Yer teslim edildi
Sorunlar Meclis gündeminde
Sorunlar Meclis gündeminde
Esnafın durumu kötü
Esnafın durumu kötü
YOKAB toplantısı yapıldı
YOKAB toplantısı yapıldı
Katliamın yıldönümü
Katliamın yıldönümü
Belediyeden gurbetçilere uyarı
Belediyeden gurbetçilere uyarı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim