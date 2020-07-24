Büyükşehirden destek

ÇAYIRALAN Belediyesi, ihtiyaç duyduğu iş makinesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile karşıladı.

Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, belediyenin ve ilçenin had safhada ihtiyacı olan bir greyderin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden temin edilerek, ilçeye getirildiğini söyledi. Başkan Codar, ‘’Başta Sayın Ekrem İmamoğlu olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü sevgili dostum Sayın Bülent Akköse ve Makina İkmal Müdürü, Levazım Ayniyat Müdürü, greyderimizi ilçemize getiren 2 şöför arkadaşıma, emeği geçen belediye personelimize teşekkür ediyorum’’ dedi.