Büyükmahal’de geçici kabul yapıldı

Homojen toprak dolgu tipinde, talvegden 24 metre, temelden 36.50 metre yüksekliğindeki gölette depolanacak 1.58 milyon metreküp su ile 381 hektar tarım alanının sulanması planlandı. 25 Şubat 2014 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaatına başlanan Büyükmahal Göleti ikmal inşaatı yapım işinin tamamlanmasının ardından teknik ekip tarafından inceleme yapıldı. Devlet Su İşleri teknik ekibi tarafından yapılan inceleme sonrasında, yüklenici firmadan işin geçici teslimi tutanakla alındı.