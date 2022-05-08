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Büyükelçiyi ağırladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşehrimiz Fuat Oktay, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov'u kabul etti.

08 Mayıs 2022 Pazar 00:48
Büyükelçiyi ağırladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ticari, ekonomik, teknolojik, savunma ve sağlık alandaki çalışmalar ve potansiyel iş birlikleri ele alındı. Oktay, görüşmede, Türkiye olarak iki ülke arasındaki stratejik seviyede devam eden ilişkilerin Suşa Beyannamesi kapsamında, başta savunma alanında olmak üzere daha da ileri götürülmesi için gerekli tüm çalışmaların başarıyla devam ettiğini belirterek, "İki devlet tek millet'in yalnızca bir söz olmadığını tüm dünyaya gösteriyoruz, göstermeye devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı. •aa•

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