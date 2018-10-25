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Büyükelçiler Yozgat’a geldi

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç büyükelçileri misafir ederek şehri tanıttı.

Büyükelçiler Yozgat’a geldi

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç büyükelçileri misafir ederek şehri tanıttı.

25 Ekim 2018 Perşembe 07:00
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Büyükelçiler Yozgat’a geldi

Türkiye’nin Avrupa Birliği Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Alper Coşkun Vali Kemal Yurtnaç’ı ziyaret etti.
Uzun bir aradan sonra memleketlerinde olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Bozay ve Coşkun, Yozgat’ın çok değişmiş ve gelişimini sürdürmekte olduğunu gördüklerini söylediler. Vali Yurtnaç, Bozay ve Coşkun’a Yozgat’ta yapılan çalışmalar ve fırsatlarını anlattı.
Bozay ve Coşkun ise Yozgat’ın fırsatlarını diğer ülkelerin büyükelçileri ile paylaşacaklarını, yurtdışında Yozgat’ın fırsatlarının bilinmesinin bu şehre önemli katkılar sağlayacağını dile getirerek Yozgat’ta bulunmaktan oldukça mutlu olduklarını ve misafirperverliğinden dolayı Vali Kemal Yurtnaç’a teşekkür ettiler.

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