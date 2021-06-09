Büyükelçi’den ziyaret

Paraguay’ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta ailesiyle birlikte Sarıkaya ilçesini ziyaret etti. Büyükelçi Peralta Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Açıkel, Büyükelçi Peralta’ya Sarıkaya ilçesi hakkında bilgi verdi, Roma Hamamı kalıntılarıyla ilgili yapılan çalışmaların son durum hakkında da bilgilendirmede bulundu. Başkan Ömer Açıkel, Sarıkaya ilçe merkezinde bulunan Roma Hamamı Kalıntılarının turizme kazandırılması konusunda çalışmaların devam ettiğini bildirdi. (Mustafa Mete Öztürk)