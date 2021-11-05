Büyükelçi’den ziyaret

Büyükelçi Saparbekuly’e Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu eşlik etti. Vali Ziya Polat ile bir süre görüşen Büyükelçi daha sonra Yozgat Bozok Üniversitesi yerleşkesine geçti. Büyükelçi, Üniversitenin Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen ‘Bir Diplomatın Başarı Öyküsü’ konulu söyleşi programına katıldı. Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly’in konuşmacı olarak katıldığı Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki söyleşi ilgi gördü.