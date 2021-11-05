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Büyükelçi’den ziyaret

Yozgat’a söyleşi yapmak üzere gelen Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Yozgat Valisi Ziya Polat’ı makamında ziyaret etti.

05 Kasım 2021 Cuma 00:48
Büyükelçi’den ziyaret

 Büyükelçi Saparbekuly’e Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu eşlik etti. Vali Ziya Polat ile bir süre görüşen Büyükelçi daha sonra Yozgat Bozok Üniversitesi yerleşkesine geçti. Büyükelçi, Üniversitenin Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen ‘Bir Diplomatın Başarı Öyküsü’ konulu söyleşi programına katıldı. Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly’in konuşmacı olarak katıldığı Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki söyleşi ilgi gördü.

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