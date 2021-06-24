Büyükelçi’den ziyaret

Türkmenistan’ın Türkiye Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, beraberindeki heyetle Birlikte Yozgat Bozok Üniversitesini ziyaret etti.

Türkmen Şairi Mahtumkulu Firaki’nin doğumunun 297. Yılı etkinlikleri kapsamında Yozgat’a gelen büyükelçi Amanlıyev, 27 Haziran’ın Türkmenistan ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bir bayram günü olduğunu söyledi. Türkiye’nin çok sayıda Türkmenistanlı öğrenciye ev sahipliği yaptığını belirten Amanlıyev, ‘’Türkiye bizim dost ve kardeş ülkemiz. Kültür, tarih ve etnik açıdan çok fazla ortak noktamız var. Öğrencilerimizin Türkiye’nin sunduğu bu imkânları en iyi şekilde değerlendirip üniversite eğitimlerini tamamlayarak ülkemize yetişmiş insan gücü olarak dönmelerini arzu ediyoruz’’ dedi. Her zaman öğrencilerin yanlarında olduklarını belirten Amanlıyev, Yozgat Bozok Üniversitesinde öğrenim gören Türkmen öğrencilerin durumları ile ilgili bilgi almak ve öğrencilerle görüşmek üzere ziyarette bulunduğunu ifade etti. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ da, İhtisas Üniversitesi olan Yozgat Bozok Üniversitesi'nin pek çok alanda olduğu gibi uluslararasılaşma konusunda da büyük mesafeler aldığını söyledi. Türkmenistanlı öğrencilere de kapılarının her zaman açık olduğunu belirten Karadağ, aynı tarihe ve köklere sahip iki kardeş ülke arasındaki birlik ve beraberliğin gelecek nesillere aktarılması açısından ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getirdi. Ziyaret karşılıklı verilen hediyelerle son buldu.