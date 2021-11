Büyükelçi, Bozok Yaylasını gezdi

Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu’nun girişimleri sonucunda Yozgat’a söyleşi için gelen Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbek, Bozok Yaylasını her yönüyle tanıma imkanı buldu. Kazakistan’da Bozok ismi ile bir şehrin bulunduğunu hatırlatan Zorlu, kok Büyükelçiye Bozok Yaylasını tanıttı. Türkiye’nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığı ile birlikte şehrin tarihi, turistik bölgeleri hakkında da bilgiler veren Zorlu, Büyükelçiyi öğrencilerle buluşturup, sohbet etmesini sağladı. Büyükelçiden Yozgat’a yatırım konusunda da söz aldıklarını bildiren Zorlu, ‘’En önemlisi de Yozgat’a Kazakistan’dan yatırım konusunda söz aldık. İnanın çok zor değil gerekli zemin verildiğinde ve kısır çekişmeler bir yana bırakıldığında başarabiliriz bunu.! Hedef hep söylediğim gibi her alanda işbirliği’’ dedi. Büyükelçi Saparbekuly gezisinin ardından, Yozgat Bozok Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen ve moderatörlüğünü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu'nun yaptığı ‘Bir Diplomatın Başarı Öyküsü’ konulu söyleşi programına katıldı. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, bu tür etkinliklerin öğrencilerin ideallerini gerçekleştirmelerinde yol gösterici olacağını söyledi. Karadağ, bu faaliyetlerin esas amacının, öğrencilerin başta kendilerini keşfetmelerini, becerilerini ve yetilerini, geleceğe yönelik hayallerinin yeşermesini sağlamak olduğunu ifade ederek, ‘’Başarı, tesadüfü değil, başarı emek, çaba göstermeden elde edilebilecek bir şey değil. Başarı elde etmek istiyorsak hedef belirlememiz lazım. Hayallerimizin ve ümitlerimizin olması lazım’’ dedi. Büyükelçi Saparbekuly ise her diplomatın kendine özgü özellikleri bulunduğunu belirtti. Diplomasinin önemli olduğunu ifade eden Saparbekuly, ‘’Hayatta en zor diplomasi, ülkeler arası diploması olabilir ama hayatta en zor diplomasi insanlarla olan diplomasidir. Kötü insanlar varsa onu kendinizden uzaklaştırın, negatif düşüncesi olan insanlarla zamanınızı harcamayın. Yanınızda pozitif, size akıl verecek insanlar görürseniz onlarla dost olun, onlarla gezin’’ diye konuştu.