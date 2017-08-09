Büyükbaş hayvan dağıtıldı!

Sorgun'da tarımda genç çiftçilerin desteklenmesi, gelir düzeylerinin yükseltilmesi ve istihdamın artırılması için Genç Çiftçi Projesi kapsamında 14 çiftçiye 84 büyükbaş hayvan dağıtımı yapıldı. İlerleyen günlerde ise küçükbaş ve kanatlı hayvan hibesi kazanan çiftçilere hayvanları dağıtılacak. Çiftçiler aldıkların bu hayvanların satışını 2 yıl boyunca yapamayacak.