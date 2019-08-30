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Büyük Zafer’in yıldönümü

YOZGAT merkez, bağlık ilçelerinde de, tüm yurttu olduğu gibi 30 Ağustos Zafer Bayramı bugün düzenlenecek törenlerde, coşku ile kutlanacak.

Büyük Zafer’in yıldönümü

YOZGAT merkez, bağlık ilçelerinde de, tüm yurttu olduğu gibi 30 Ağustos Zafer Bayramı bugün düzenlenecek törenlerde, coşku ile kutlanacak.

30 Ağustos 2019 Cuma 00:00
Büyük Zafer’in yıldönümü

Yozgat’ta Cumhuriyet Alanı’nda Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlayacak etkinlikler, günün anlam ve önemini içeren konuşmalarla devam edecek. Şiirler okunup, halk oyunları ekipleri gösteri yapacak. Yozgat Valisi Kadir Çakır, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, tarihimizin zaferlerle dolu olduğunu hatırlattı, ‘30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanan Dumlupınar Savaşı, milletimizin yeniden dirilişidir’ dedi. Vali Çakır, tarihimizin en önemli dönüm noktası, milletimizin hürriyet, bağımsızlık fikrinin ölmez bir abidesi olarak tarihteki yerini alan 30 Ağustos Zaferinin, aynı zamanda bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol gösterdiğini anlattı. Vali Çakır, ‘Bu zaferle milletimiz milli birlik ve beraberlik şuuru içinde sonsuza kadar hür, bağımsız ve onurlu bir şekilde yaşayacağını bütün dünyaya ispat etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan, ülkemizin tek vatan, tek devlet, tek bayrak, tek millet olması bilinciyle canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum’ ifadelerini kullandı.

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