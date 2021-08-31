Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü

ŞEFAATLİ ilçesinde Kaymakam Muhammed Fatih Günlü, Belediye Başkanı Müjdat Karaca ile siyasi partilerin katılımı ile tören yapıldı. Atatürk Anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşımız okundu. İlçe protokol üyeleriyle 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebeti ile çelenk sunma törenin ardından şehitlik ziyaretinde bulundu.

AKDAĞMADENİ İlçesinde, Ülke topraklarının düşman işgalinden kurtuluşunu simgeleyen 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Belediye Meydanında bulunan Atatürk anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene Kaymakam İrem Baha Yağan, Cumhuriyet Savcısı Ali Erhan Özkaya, Belediye Başkan Vekili Erol Kızılkaya ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunma töreninde Atatürk Anıtı’na sırasıyla Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı Çelenkleri konuldu. Çelenk sunma töreninin ardından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Bağımsızlığımızın kazanılması, ülke bütünlüğünün korunmasında vatanımız için canını feda eden aziz şehitlerimiz adına saygı duruşuna müteakiben İstiklal Marşımız okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Ardından Kaymakamlık Makamında düzenlenen Tebrikat Töreni’nde Kaymakam Yağan tebrikleri kabul etti.

ÇEKEREK İlçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen program Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtına Çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşma İlçe Garnizon Komutanı Per. Ast. Abdullah Çağlar tarafından yapıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programına Kaymakam Hüseyin Kaptan, Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Garnizon Komutanı Per. Ast. Abdullah Çağlar, Daire Amirleri ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunma törenine müteakip Makamda tebrikler kabul edildi. Akabinde şehitlerimizin kabirleri ziyaret edildi ve şehitlerimiz için Kuran’ı Kerim okunarak dualar yapıldı.

SARIKAYA İlçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen programla kutlandı. Program Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Zafer Bayramı kutlama mesajının okunmasıyla başladı. Devamında Atatürk Anıtına Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulması ve günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasının ardından program sona erdi. Programın bitiminde Kaymakam Selami Işık ve Belediye Başkanı Ömer Açıkel tebrikleri kabul etti. BOĞAZLIYAN İlçesinde Kaymakam Fatih Gülnar ve protokol üyelerinin katılımıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümü Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunma töreni ile gerçekleştirildi. Boğazlıyan ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı da etkinlik düzenledi. CHP Heyeti ilçede düzenlenen törene katılıp, Çelenk sundu, Şehitleri ziyaret ettik. CHP heyeti ayrıca, Askerlerin Saygı Ateşiyle yaşattıkları, günümüzde unutulan 1920 Şehitleri de İtfaiye Çay Bahçesi Anıtında ziyaret edilerek, anıldı.

KADIŞEHRİ ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı Çelenk Sunma Töreni Kaymakam Ayhan Kalaycıoğlu, Belediye Başkanı İrfan Akın ve ilçe protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Akın, ‘’99 yıl önce 30 Ağustos 1922 de Türk milletini vatan bildiği bu kadim topraklardan sökmek için haçlı ruhuyla bir araya gelip yurdumuzu işgal eden düşman sürülerini yenerek Anadolu’yu ebediyete kadar Türk yurdu yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere milli mücadelede Gazilik ve şehitlik mertebesine erişen kahraman ceddimizi rahmet minnet ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şad mekanları cennet olsun’’ dedi.

ÇANDIR İlçesinde, 30 Zafer Bayramı ve Büyük Taarruzun 99. Yıldönümü coşkuyla kutlandı. Hükümet Konağı önünde Kaymakam Ramazan Cihangir, Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün, İlçe Jandarma Komutanı J. Asb. Kd. Bçvş. İlyas Çolakça, İlçe Emniyet Amir V. Turgut Artunç, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılımlarıyla yapıldı. Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin anıta sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşma sonrasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Kutlama mesajı okundu. Tebrikat töreni ile kutlama programı sona erdi.