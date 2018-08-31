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Büyük Zafer ilçelerde de kutlandı

SARIKAYA ve Sorgun ilçelerinde ‘30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’ düzenlenen törenlerle kutlandı.

Büyük Zafer ilçelerde de kutlandı

SARIKAYA ve Sorgun ilçelerinde ‘30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’ düzenlenen törenlerle kutlandı.

31 Ağustos 2018 Cuma 07:00
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Büyük Zafer ilçelerde de kutlandı

Sarıkaya Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene ilçe Kaymakamı Yasin Özcan, Belediye Başkanı Ömer Açıkel, İlçe Emniyet Müdürü Kadir Topkaya, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Tören Kaymakam Yasin Özcan ve Belediye Başkanı Ömer Açıkel’in Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Yıldırım yaptı.  Törenin ardından Kaymakam Özcan, makamında tebrikleri kabul etti. Sorgun ilçesinde de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla düzenlenen tören Atatürk büstüne çelenk konup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.  Törende konuşan İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Asb. Kd. Bçvş. İbrahim Karakuzuoğlu, 96. yıl dönümünü kutlanılan 30 Ağustos Zaferi ile Türk ulusunun, emperyalist güçlerin işgalci ordularını, ana vatan topraklarından kesin olarak atarak, ebedi özgürlük ve bağımsızlığa kavuştuğunu belirtti. Törene, Kaymakam Mustafa Altınpınar, Belediye Başkanı Murat Gürbüz, Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Adil Yıldız, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sapmaz ve daire müdürleri katıldı.

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