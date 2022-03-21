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Büyük Zafer'e Asım’ın neslinden destek

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yozgat Gençlik Merkezi üyesi gönüllü gençler, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107’inci yılında şehitliği ziyaret ederek dualar okuyup büyük zafere açtıkları dev Türk bayrağı ile destek verdiler.

21 Mart 2022 Pazartesi 00:08
Büyük Zafer'e Asım’ın neslinden destek

Yozgat Şehitliğini ziyaret edip dualar okuyan gençler tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmet ile yad ettiler. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Ali Sapmaz, ‘’Asım’ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek, işte çiğnetmedi nâmusunu, çiğnetmeyecek. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma günü dolayısıyla gençlerimizle birlikte şehitliği ziyaret edip, dualar ettik. Tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle yad ediyoruz. Çanakkale Zaferinin 107’inci yılında, Gençlik Merkezi üyeleri, gönüllüleri, Genç Kızılay üyeleri ve Sağlık Meslek yüksek Okulu öğrencileri olarak Vatan uğruna canından geçen aziz şehitlerimizi, İstiklal ve istikbalimiz için mücadele eden kahraman gazilerimizi, hürmet, rahmet ve şükranla yâd etmek için Yozgat Şehitliğinde Hatim duamızı yaparak hayırla minnetle yad ettik. Gençlerimize, Çanakkale Ruhundan bahsettik. Rabbimizin lütuf ve inayeti, milletimizin iman, cesaret ve fedakârlığıyla verdiği eşsiz bir imtihanın, çetin bir mücadelenin adıdır. Annelerin dualarıyla cepheye koşan, vatanı uğruna canından geçmeyi canına minnet sayan kınalı kuzuların, dünya durdukça unutulmayacak destanıdır. Çanakkale, Anadolu’nun her evinden, Rumeli’nin her bölgesinden, İslâm coğrafyasının her beldesinden imanı, gayesi ve duygusu bir olan milletin evladının sıradağlar gibi omuz omuza vererek İstiklal mücadelesidir. Çanakkale, düşman askerinin yarasını gömleğiyle saran, kendi yarasına ise toprak basan, kırbasındaki suyu düşmanıyla paylaşan kahraman Mehmetçiğin dünyaya öğrettiği insanlık dersidir. Gençlik Merkezi olarak bizler, Çanakkale’de şahlanan bu muazzam ruhu diri tutmaktır. Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi korumaktır. Milli ve manevi değerlerimize sımsıkı sarılmaktır. Ecdadımızın aziz hatırasına, şehit ve gazilerimizin emanetine sahip çıkmaktır. Çanakkale Zaferi’nin ardındaki diriliş ruhunu gelecek nesillerimize aktarmaktır’’ dedi. 

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