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BÜYÜK ZAFER 97 YAŞINDA

BÜYÜK Zafer’in 97’inci yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Yozgat’ta da yapılacak törenlerle kutlanacak.

BÜYÜK ZAFER 97 YAŞINDA

BÜYÜK Zafer’in 97’inci yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Yozgat’ta da yapılacak törenlerle kutlanacak.

29 Ağustos 2019 Perşembe 00:00
BÜYÜK ZAFER 97 YAŞINDA

26 Ağustos 1922 tarihinde Türk ordusunun Kurtuluş Savaşı esnasında işgalci Yunan birliklerine karşı başlattığı Büyük Taarruz‘un yıldönümü nedeniyle Valilik tarafından hazırlanan kutlama etkinlikleri yarın Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleştirilecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'inci Yıldönümü etkinlikleri yarın saat 9-09.00'da Atatürk Anıtı'na Çelenk sunumu ile başlayacak. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşımız okunarak, Türk Bayrağı göndere çekilecek. Yozgat Valisi Kadir Çakır, makamında tebrikleri kabul edecek. Saat 10.30'dan itibaren Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ile birlikte Cumhuriyet Alanı’nda halkın bayramını kutlayacak. Günün anlam ve önemini içeren konuşmalar yapılacak. Şiirler okunup, Halkoyunları ekibi gösterilerde bulunacak. Saat 19.00'da Valilik Fuaye Salonunda resepsiyon verilecek. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında, Milletimizin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiği büyük zaferin 97’inci yıldönümünü milletçe kutlamanın mutluluk ve heyecanını yaşadığımızı hatırlattı. Köse, ‘Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos 1922'de tarihe altın harflerle yazılmış eşsiz bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muhaberesi ile vatan topraklarımız kurtarılmış, Türk Milleti hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur. Milletimiz bu zaferle, milli hâkimiyet, birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, tüm mazlum halklara örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir ders vermiş, hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir’ dedi.
Başkan Köse, tarihimizin önemli dönüm noktalarından birisi olan, her safhası eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde ulusumuzun tarihine yön veren önemli savaşlardan birisi olduğunu, bu zaferle milletimizin bağımsız, özgür yaşama iradesini tüm dünyaya gösterdiğini kaydetti. Köse, ‘Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımızın ve bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyor, başta milli mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi minnet ve şükranla selamlıyorum’ diye konuştu.

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