Büyük projeler bitirdik

İl Koordinasyon Kurulunda konuşan Serdar Açıkgöz, Yozgat Belediyesi’nin geçen yıl yaklaşık 7 milyon tutarındaki Yozgat Park projesini, 16 milyon tutarındaki katlı otopark projesini ve 10 milyon tutarındaki hal binası projesini tamamladığını aktardı. Başkan Yardımcısı Açıkgöz, otopark projesi ve hal projesinde küçük işlerin devam ettiğini, kısa sürede iki projenin de hizmete gireceğini ilave etti.