Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101801
ALTIN
221.849
DOLAR
5.2625
STERLİN
6.9587
EURO
6.0040

Büyük projeler bitirdik

YOZGAT Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz, Yozgat Belediyesi’nin 2018 yılında üç büyük projeyi hizmete sunduğunu belirtti.

Büyük projeler bitirdik

YOZGAT Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz, Yozgat Belediyesi’nin 2018 yılında üç büyük projeyi hizmete sunduğunu belirtti.

26 Ocak 2019 Cumartesi 07:00
143 Okunma
Büyük projeler bitirdik

İl Koordinasyon Kurulunda konuşan Serdar Açıkgöz, Yozgat Belediyesi’nin geçen yıl yaklaşık 7 milyon tutarındaki Yozgat Park projesini, 16 milyon tutarındaki katlı otopark projesini ve 10 milyon tutarındaki hal binası projesini tamamladığını aktardı. Başkan Yardımcısı Açıkgöz, otopark projesi ve hal projesinde küçük işlerin devam ettiğini, kısa sürede iki projenin de hizmete gireceğini ilave etti.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Değişim Sizinle Başlar projesi
Değişim Sizinle Başlar projesi
Arslan yeniden seçildi
Arslan yeniden seçildi
HARCANAMADI!
HARCANAMADI!
HARiTADA YOKUZ!
HARiTADA YOKUZ!
Vatandaş bilgilendirildi
Vatandaş bilgilendirildi
Tuvalet Sorunu
Tuvalet Sorunu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim