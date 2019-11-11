Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13°
parçalı bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
103153
ALTIN
271.402
DOLAR
5.7677
STERLİN
7.3833
EURO
6.3577

Büyük Önder ilçelerde de anıldı

BÜYÜK Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla Yozgat'ın ilçelerinde de anma töreni düzenlendi.

Büyük Önder ilçelerde de anıldı

BÜYÜK Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla Yozgat'ın ilçelerinde de anma töreni düzenlendi.

11 Kasım 2019 Pazartesi 04:04
Büyük Önder ilçelerde de anıldı

Tüm ilçelerde, Atatürk Anıtı’nın bulunduğu alanlarda önce Atatürk Anıtı’na çelenkler sunulup, saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşımız okundu. Anma programına daha sonra salonlarda devam edildi. Atatürk'ün yenilikçi ve ileriyi gören özelliklerinin yanında, büyük bir komutan olduğuna dikkat çekildi. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşına yön verdiği, kazanılan zafer sonrası tüm dünyada takdirle karşılandığı belirtildi. Öğrenciler şiir okudu, Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi. 

Anahtar Kelimeler:
Büyük önder Ilçelerde De Anıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MUTLU OLDUK
MUTLU OLDUK
Başkentin göbeği Kızılay’da BiR YOZGATLI
Başkentin göbeği Kızılay’da BiR YOZGATLI
Eski belediye binası yıkılıyor
Eski belediye binası yıkılıyor
Fidanlar toprakla buluşacak
Fidanlar toprakla buluşacak
Tekirdağ’dan geldiler
Tekirdağ’dan geldiler
Uzunlu’ya Zeytin fidanı
Uzunlu’ya Zeytin fidanı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim