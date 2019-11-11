Büyük önder Ilçelerde De Anıldı

Tüm ilçelerde, Atatürk Anıtı’nın bulunduğu alanlarda önce Atatürk Anıtı’na çelenkler sunulup, saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşımız okundu. Anma programına daha sonra salonlarda devam edildi. Atatürk'ün yenilikçi ve ileriyi gören özelliklerinin yanında, büyük bir komutan olduğuna dikkat çekildi. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşına yön verdiği, kazanılan zafer sonrası tüm dünyada takdirle karşılandığı belirtildi. Öğrenciler şiir okudu, Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi.