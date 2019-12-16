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Büyük ilgi gördü

GAZETEMİZ yazarlarından, Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi ve yazar Saygı Öztürk’ün Eskişehir TÜYAP’taki imza gününe okuyucuları büyük ilgi gösterdi.

Büyük ilgi gördü

GAZETEMİZ yazarlarından, Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi ve yazar Saygı Öztürk’ün Eskişehir TÜYAP’taki imza gününe okuyucuları büyük ilgi gösterdi.

16 Aralık 2019 Pazartesi 04:04
Büyük ilgi gördü

Kitaplarını imzalatmak için uzun kuyruk oluşturan okurlar, Öztürk'le fotoğraf da çektirdiler. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de Saygı Öztürk'ü imza gününde yalnız bırakmadı. Büyükerşen, Eskişehir'de neredeyse 365 gün etkinlik olduğunu belirtti. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de Saygı Öztürk’ün imza standını ziyaret etti. Saygı Öztürk'ün 1,5 ayda 30 baskı yapan son kitabi Menzil'de, Eskişehir'in Buhara köyündeki Menzil koluna da geniş yer ayrılmıştı.

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