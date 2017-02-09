Büyük ihraç!

OHAL kapsamında kamu görevinden ihraç edilenler ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni KHK ile MEB, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Yargıtay ve YSK'dan toplamda 4 bin 464 kişi ihraç edildi, 17 kişi göreve iade edildi.
BOZOK VE MİLLİ EĞİTİM ÖN SIRADA
OHAL kapsamında yayınlandı Kanun Hükmünde Kararname önceki akşam yayınlandı. Aralarında doktor ve akademisyenlerin yer aldığı çok sayıda ismin Bozok Üniversitesi ile ilişiği kesildi.
-İŞTE LİSTE-
ÖĞRETMENLER
ÖĞRETMENLER
Görevden ihraç edilen öğretmenlerin isimleri ve görev yerleri şöyle:
“Hatice Bozan – Akdağmadeni, Ramazan Sevinç – Akdağmadeni, Hacı Musa Şahbaz-Aydıncık, Adnan Atik-Merkez, Funda Narin-Merkez, Gülhan Varol-Merkez, Nurullah Tarhan-Merkez, Serdar Korkmaz-Merkez, Yeşim Güvenç-Merkez, Rıza Öndem-Saraykent, Bülent Akyüz-Sorgun, Figen Demirci-Sorgun, Habibe Arslan Halıcı-Sorgun, İsmail Gök-Sorgun, Kübra Gezer-Sorgun, Şuayip Ertetin-Sorgun, Abdulkadir Bozkur-Şefaatli, Yalçın Kılıç-Yerköy.
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Doç. Ali İrfan Gül – Tıp Fakültesi, Araştırma Görevlisi Aylin Kılıç-Tıp Fakültesi, Doç. Aylin Okur-Tıp Fakültesi, Yrd. Doç. Emel Kıyak Çağlayan-Tıp Fakültesi, Araştırma Görevlisi Gülsüm Kehribar-Sağlık Yüksek Okulu, Yrd. Doç. Kadir Kırboğa-Tıp Fakültesi, Araştırma Görevlisi Mehmet Ali Payan-Tıp Fakültesi, Yrd. Doç. Mehmet Öz-Tıp Fakültesi, Yrd. Doç. Murat Çelebi-Beden Eğitim ve Spor Yüksek Okulu, Yrd. Doç. Nagihan Sarı-Tıp Fakültesi, Araştırma Görevlisi Nurcan İğneci-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yrd. Doç. Selahattin Albayrak- Tıp Fakültesi, Doç. Serhat Tanık-Tıp Fakültesi, Yrd. Doç. Tufan Aytaç-Eğitim Fakültesi, Yrd. Doç. Vahap Ovacı – İlahiyat Fakültesi.
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