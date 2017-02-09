Büyük ihraç!

OHAL kapsamında kamu görevinden ihraç edilenler ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni KHK ile MEB, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Yargıtay ve YSK'dan toplamda 4 bin 464 kişi ihraç edildi, 17 kişi göreve iade edildi.





BOZOK VE MİLLİ EĞİTİM ÖN SIRADA

OHAL kapsamında yayınlandı Kanun Hükmünde Kararname önceki akşam yayınlandı. Aralarında doktor ve akademisyenlerin yer aldığı çok sayıda ismin Bozok Üniversitesi ile ilişiği kesildi.





-İŞTE LİSTE-

ÖĞRETMENLER

Görevden ihraç edilen öğretmenlerin isimleri ve görev yerleri şöyle:

“Hatice Bozan – Akdağmadeni, Ramazan Sevinç – Akdağmadeni, Hacı Musa Şahbaz-Aydıncık, Adnan Atik-Merkez, Funda Narin-Merkez, Gülhan Varol-Merkez, Nurullah Tarhan-Merkez, Serdar Korkmaz-Merkez, Yeşim Güvenç-Merkez, Rıza Öndem-Saraykent, Bülent Akyüz-Sorgun, Figen Demirci-Sorgun, Habibe Arslan Halıcı-Sorgun, İsmail Gök-Sorgun, Kübra Gezer-Sorgun, Şuayip Ertetin-Sorgun, Abdulkadir Bozkur-Şefaatli, Yalçın Kılıç-Yerköy.





BOZOK ÜNİVERSİTESİ