Büyük çağrı!

Yozgat’ın yatı Yozgat dışında yaşayan 300’e yakın Yozgatlı iş adamı Yozgat Valiliğinin daveti üzerine Yozgat’a geliyor.rım potansiyelini ortaya çıkarmak, iş adamlarının Yozgat’a yatırım yapmalarını sağlamak, istihdamı artırmak, büyük şehirlere göçü önlemek ve ilimizi yaşanabilir bir şehir yapmak için “Yozgatlı İşadamları Zirvesi” toplantısı düzenlenecek.

Sorgun Büyük Termal Otel’de 5-6-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan toplantı için Vali Kemal Yurtnaç, Yozgat dışında yaşayan Yozgatlı iş adamlarına davetiye gönderdi.

Yozgat dışında yaşayan bürokrat ve iş adamları ile güçlü bir potansiyele sahip olduğunu belirten Vali Yurtnaç, “Valiliğimiz ve ORAN Kalkınma Ajansı işbirliği ile il dışında yaşayan Yozgatlı iş adamlarımızı Sorgun Büyük Termal Otel’de misafir edeceğiz. İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Antalya gibi birçok ilde Yozgatlı iş adamlarımız farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor. Biz il dışında yaşayan ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş adamlarımızı yapacağımız işadamları zirvesiyle bir araya getireceğiz” dedi.

Yozgat’ın orta ve uzun vadede önünün açık olduğunu ifade eden Vali Yurtnaç, “Yozgat son yıllarda aldığı önemli yatırımlarla geleceğe sağlam adımlarla yürüyen bir il. 3. Organize Sanayi Bölgesi, havaalanı, hızlı treni, 475 yataklı şehir hastanesi ile ilimiz büyüme yolunda önemli adımlar atıyor. Bu yatırımların yanı sıra, termal sularımız, tarihi ve turistik bölgelerimiz, teşvikte 5. Bölgeden yararlanmamız ve mevcut potansiyellerimizi de ortaya çıkardığımız zaman ben inanıyorum ki Yozgat orta ve uzun vadede gelişimini hızla sürdüren bir il olacaktır. Bu büyümede il dışında yaşayan Yozgatlı işadamlarımızın önemli katkı sunacağına inanıyorum. Yozgatlı iş adamlarımızın ilimize yatırım yapmaları için biz gerekli alt yapıyı yapacağız. Yozgat’ın avantaj ve potansiyelini onlara bir bir anlatacağız. İşadamlarımızla el ele verdiğimiz zaman ilimiz kısa sürede şaha kalkacaktır” diye konuştu.

İşadamlarımız aynı zamanda Yozgat’ta yaşayan işadamları ile tanıştırılarak ortak iş yapmalarının önü de açılmış olacak. Öte yandan il dışında yaşayan işadamlarımız, toplantıların yanı sıra ilimizde incelemelerde de bulunacaklar.