Büyük bir aileyiz

Türkiye’de Her yıl kutlanan 1-7 Mart Muhasebe Haftası nedeniyle basın açıklaması yapan Bulut, 3568 sayılı yasamızın TBMM’ne sevk edildiği tarih olan 1 Mart’ı “Muhasebe haftası” olarak kutlamaya karar verildiğini hatırlattı.
Türkiye genelinde 77 Mali müşavirler odası 8 yeminli mali müşavirler odası 105 bin meslek mensubu ve 17 bin stajyer çalışandan oluşan bir aile olduklarını kaydeden Bulut;
“Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler üreten, çalışan, canlı ve dinamik bir Türkiye için çalışıyor. Ülkemiz ve işletmelerimizin gelişimi için çalışan, ekonominin kaydını tutan ve mali danışmanlık yapan, memleketin her köşesinde hizmet sunan bir meslek oluşturduk” dedi.
Bulut ayrıca muhasebe meslek camiası, Türkiye’de, işletmeden çıkar bekleyen çalışanların, sermayedarların, yatırımcıların ve hatta devletin haklarının, güvencesini sağlayacak, tarafsız tek meslek örgütü olduğunu belirterek şunları kaydetti:
“Büyük küçük tüm kuruluşların başarıyı yakalamasının tek yolu gelir gider kayıt işlemlerinin ve denetimin düzenli bir şekilde izlenmesidir. Bütün bu çalışmaları istikrarla yürüten meslektaşlarım, kuruluşların bütçesinde, yerel ekonomide ve dolayısıyla ülke ekonomisinin kalkınmasında önemli bir pay sahibidir. Bilinmelidir ki sağlıklı bir muhasebe sistemi kurmadan işletmelerin gelişimi, uluslararası alanda rekabet güçlerini artırmaları mümkün değildir. İş dünyası muhasebecileri sadece vergi beyannameleri düzenleyen kişiler olarak görme anlayışından vazgeçerek, bizlerden daha fazla alanda yararlanmaları gerektiği olgusunu kabul etmekten başka çaresi yoktur. Muhasebe için yapılan harcamaların sadece cezalardan korunmak için değil, işletmenin karlılığını ve verimliliğini artırmak için yapıldığını görecektir”. Bulut, muhasebe mesleğinin birtakım sorunlarının olduğuna da değinerek, bu sorunların bağlı olduğu TÜRMOB ve Maliye Bakanlığı aracı ile çözüleceğini dile getirdi.
Sorunlarının en başında meslektaşlarının angarya ile tabir edilen iş yüklerinden kurtulmaları gerektiğinin altını çizen Ahmet Bulut, şunları kaydetti:
“En önemli konulardan biride kurum ve kuruluşların kendi yapacakları işlemleri muhasebeci yapar deyip bizlere yönlendirmeleridir. Bu kuruluşların başında da işkur,kosgeb.tuik ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi zaten bizler verileri her ay maliye bakanlığına gönderiyoruz.ve sosyal güvenlik kurumuna, Mali Müşavirler bunlara bağlı bir kuruluş değildir. Maliye bakanlığından sosyal güvenlik kurumunda mükelleflere ait bilgileri alabilirler yoksa sistemlerini ona göre kursunlar. Aylık verilen beyan dönemlerinin ay sonlarına çekilmesi. Düzeltme amaçlı verilen beyan ve bildirimlerde ceza uygulamasından vazgeçilmelidir. Dönem Geçici Vergi beyanı kaldırılmalıdır. E-Beyanname şifresi yalnızca meslek mensuplarına verilmelidir. Bakanlık ve diğer kurumlarca istenen bilgi, beyan ve formların sayısı oldukça artmıştır. Tüm verilerin bir data merkezinde toplanması ve ilgili kurumların bu merkezden bilgileri alması sağlanmalıdır. Meslek mensuplarının yaptıkları sözleşmeler damga vergisinden istisna edilmelidir. Serbest meslek faaliyetlerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmelidir. Mücbir sebep hallerine meslek mensupları ile ilgili düzenleme yapılması. Stajyerlerimiz için sosyal güvenlik primi ve vergi muafiyeti sağlanmalıdır. Bilgisayar ve yazılım giderleri 2 yıl içinde amorti edilmelidir. Serbest meslek giderleri genişletilerek yeniden düzenlenmelidir. Hükümetimizin ve ilgili kurum-kuruluşların haklı taleplerimize cevap vermesini bekliyoruz. Böyle önemli bir görevi ifa ederken karlılaştıkları zorlukların aşılması için; sorunlarımızın iyi dinlenip, doğru analiz edildiği çözümcü bir devlet politikasına ihtiyaç vardır. Müşterisinin işlemiş olduğu mali suçtan dolayı müteselsilen sorumlu tutulan başkaca bir serbest meslek erbabının olmadığı bir gerçektir. Köprünün her iki ucunun da yükünü taşıyan bu meslekte, yaşanacak DAHALAR varsa bu camia hepsini yaşamaya hazırdır. Yeter ki başta maliye Bakanlığın dan ve iş dünyası olmak üzere kurum ve kuruluşlarımızdan, hak ettiği değeri görebilsin. Bütün sorunlar dâhilinde görevini aksatmadan yapma mücadelesi içerisinde bulunan bütün meslektaşlarımın, ailelerinin ve iş dünyasının Muhasebe Haftasını kutlarım.”
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