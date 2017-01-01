Büyük bir aileyiz

Türkiye’de Her yıl kutlanan 1-7 Mart Muhasebe Haftası nedeniyle basın açıklaması yapan Bulut, 3568 sayılı yasamızın TBMM’ne sevk edildiği tarih olan 1 Mart’ı “Muhasebe haftası” olarak kutlamaya karar verildiğini hatırlattı.

Türkiye genelinde 77 Mali müşavirler odası 8 yeminli mali müşavirler odası 105 bin meslek mensubu ve 17 bin stajyer çalışandan oluşan bir aile olduklarını kaydeden Bulut;

“Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler üreten, çalışan, canlı ve dinamik bir Türkiye için çalışıyor. Ülkemiz ve işletmelerimizin gelişimi için çalışan, ekonominin kaydını tutan ve mali danışmanlık yapan, memleketin her köşesinde hizmet sunan bir meslek oluşturduk” dedi.

Bulut ayrıca muhasebe meslek camiası, Türkiye’de, işletmeden çıkar bekleyen çalışanların, sermayedarların, yatırımcıların ve hatta devletin haklarının, güvencesini sağlayacak, tarafsız tek meslek örgütü olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Büyük küçük tüm kuruluşların başarıyı yakalamasının tek yolu gelir gider kayıt işlemlerinin ve denetimin düzenli bir şekilde izlenmesidir. Bütün bu çalışmaları istikrarla yürüten meslektaşlarım, kuruluşların bütçesinde, yerel ekonomide ve dolayısıyla ülke ekonomisinin kalkınmasında önemli bir pay sahibidir. Bilinmelidir ki sağlıklı bir muhasebe sistemi kurmadan işletmelerin gelişimi, uluslararası alanda rekabet güçlerini artırmaları mümkün değildir. İş dünyası muhasebecileri sadece vergi beyannameleri düzenleyen kişiler olarak görme anlayışından vazgeçerek, bizlerden daha fazla alanda yararlanmaları gerektiği olgusunu kabul etmekten başka çaresi yoktur. Muhasebe için yapılan harcamaların sadece cezalardan korunmak için değil, işletmenin karlılığını ve verimliliğini artırmak için yapıldığını görecektir”. Bulut, muhasebe mesleğinin birtakım sorunlarının olduğuna da değinerek, bu sorunların bağlı olduğu TÜRMOB ve Maliye Bakanlığı aracı ile çözüleceğini dile getirdi.

Sorunlarının en başında meslektaşlarının angarya ile tabir edilen iş yüklerinden kurtulmaları gerektiğinin altını çizen Ahmet Bulut, şunları kaydetti: