BÜYÜK BAŞARI

Yapılan değerlendirmeler ve açıklanan listeye göre Bozok Üniversitesi, mühendislik alanında değerlendirilmeye uygun görülen üniversiteler sıralamasında Türkiye’de 2’nci, dünya üniversiteleri arasında ise ilk 500 üniversite arasına girerek 315’inci sırada yer aldı.

Araştırma performansı, yenilikçi yaklaşımlar ve toplumsal etkiye dayalı üç farklı ölçüte göre değerlendirme yapan SCImago Institution Rankings (SCImago Kurum Sıralama) sıralamasında, tüm sektörleri kapsayan genel ve konu özelinde değerlendirmeler yer aldı. Sıralama amaçları için, hesaplama, sıralamanın yayınlanmasından iki yıl önce sona eren beş yıllık bir süre boyunca elde edilen sonuçlardan her yıl oluşturulmaktadır. Örneğin, seçilen yayın yılı 2021 ise, kullanılan sonuçlar 2015-2019 beş yıllık dönemine ait sonuçlardır. Tek istisna, yalnızca son yıl için hesaplanan web göstergeleri durumudur. Dâhil edilme kriteri, kurumların seçilen dönemin son yılında SCOPUS (Elsevier) veri tabanında yer alan en az 100 eseri yayınlamış olmalarıdır. İnovasyon göstergeleri için kullanılan bilgi kaynağı PATSTAT veri tabanıdır. Web görünürlüğü göstergeleri için kullanılan bilgi kaynakları Google ve Ahrefs'tir. Unpaywall veri tabanı, Açık Erişim belgelerini tanımlamak için kullanılır. Toplumsal Faktör için PlumX metriklerinden ve Mendeley'den gelen altmetrikler kullanılır.

Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, her yıl başarı çıtasını yükselten Bozok Üniversitesi’nin dünya çapında önemli bir başarıya daha imza atmasının halkı gururu ve sevincini yaşadıklarını belirtti.

“Kararlılıkla, Başarıya…” sloganıyla Üniversite Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nin dünya çapında çok önemli bir başarı elde ettiğine dikkat çeken Karadağ şunları söyledi: “SCIMAGO 2021 dünya üniversite sıralama listesi açıklandı. Listede Üniversitemiz, Mühendislik alanında üniversiteler sıralamasında Türkiye’de 2’nci, dünya üniversiteleri arasında ise 315’inci sırada yer alarak çok önemli bir başarıya imza attı. Elde ettiğimiz başarı, ülkemizin, ilimizin ve üniversitemizin görünürlüğüne önemli bir katkı sağlayacaktır. Bu büyük başarının elde edilmesinde katkı sağlayan başta akademisyenlerimiz olmak üzere tüm yöneticilerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum.”

