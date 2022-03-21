Büyük başarı

59 bin öğrencinin katıldığı yarışmada Saraykent ilçesinden katılan Fatımatün Zehra Şimşek Yozgat 1’incisi Türkiye 32’ncisi, İpek Nur Dursun ise Yozgat 3’üncüsü Türkiye 302’ncisi oldu.

Yapılan yarışmada tüm soruları doğru cevaplayan öğrencileri tebrik eden Kaymakam Ali Açıkgöz, “ Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye geneli düzenlenen Mevlid-i Nebi Diyanet Gençlik Bilgi yarışmasında, tüm soruları doğru cevaplayan iki öğrencimiz Saraykent’i gururlandırdı. 59 bin öğrencinin yarıştığı bu yarışmada böylesine önemli başarılar elde eden öğrenci kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Emekleri için başta velilerimiz olmak üzere, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ahmet Doğan’ı, İlçe Müftümüz Yasin Baykal’ı, Dedefakılı Ortaokulu ve Şehit Beytullah Yeşilay İmam Hatip Ortaokulu müdürlerimizi, gençlerimizle ilgilenen hocalarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. İki cihan serveri Hz. Peygamber (s.a.v) Efendimizi, gençlerimizin daha iyi anlamasını sağlayan bu tür yarışmalara emek harcayanların tümünden Rabbimiz, iki cihanda razı olsun. Evlatlarımızın yüreğine Allah aşkını, Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimizin sevgisini öylesine yerleştireceğiz ki; o güzel yüreklerde daima sevgilerin en güzeli olacak” ifadelerini kullandı.