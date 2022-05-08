Büyüdüğü topraklara ziyaret

Çalatlı Köyünü ziyaret ederek çocukluk arkadaşları ve akrabalarıyla hasret gideren Başer, köy halkının geçmiş Ramazan Bayramını tebrik etti. Köy halkıyla buluşan Başer, onların dertlerini ve taleplerini dinlerken geçmişi de yâd etti. Anılarını tazelediğini ifade eden Başer, “Köyüm Çalatlı'yı ziyaret ederek Sıla-ı Rahim yaptım. Köylülerimizin geçmiş bayramlarını tebrik ettim. Onlarla hasbihal ederek özlem giderdim. Orada yaşadığım anılar gözlerimde canlandı. Değerli köy sakinlerimizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum” dedi.