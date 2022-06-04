BUTUN TEDBiRLER ALINDI

Yazıcı, çocukların sınavının güvenli bir şekilde yürütülmesi ve tamamlanması için öncelikle okullarda öğrencilerin sınavını olumsuz şekilde etkileyecek herhangi bir unsurun olup olmaması noktasında gerekli tedbirlerin alınmakta olduğunu belirtti. Okullarda duvarlardaki materyaller benzeri şeylerin kaldırıldığına dikkat çeken Yazıcı, ‘’Yine aynı şekilde sınav evraklarının ilimize gelişinden çıkışına kadar kolluk kuvvetlerimizin kontrolünde bu süreç tamamlanmakta. Aynı şekilde jandarma bölgesindeki okullarımıza giden sınav evraklarımız kolluk kuvvetlerince okul müdürlüklerine teslim edilmekte ve yine aynı şekilde kolluk kuvvetlerince tüm görevlilerimizin de olduğu bir heyet tarafından bu işlemler tamamlanmakta. Polis alanındaki yerlerde de yine Emniyet Müdürlüğümüzce görevlendirilmiş polis arkadaşlarımız tarafından aynı şekilde sınav evrakları götürülüp getirilmekte. Sınav evraklarının saklandığı odalar sürekli kamaralar ile izlenmekte ve başlarında da emniyet birliğimizin görevlileri tarafından nöbet tutulmakta 24 saat şartıyla’’ diye konuştu.

AKADEMİK ANLAMDA RAHAT BİR SINAV OLACAK

Pandemi sonrası çocukların akademik başarılarının artırılması için destekleme ve yetiştirme kurslarının tüm okullarımızda eğitim-öğretim yılı boyunca devam ettiğini hatırlatan Yazıcı, ‘’Yine aynı şekilde çocuklarımızın eksik kalan konularının telafi edilmesi için pandemi sürecinde ölçme değerlendirme çalışmaları yapıldı. Bu kazanımların telafi edilmesi içinde gerekli ilave çalışmalar yapıldı. Dileğim o ki; bu sene çocuklarımız akademik anlamda daha rahat bir sınav geçirecekler. Salgın sürecindeki olumsuzluklar gerekli tedbirler alınarak telafi edildi. Çocuklarımızın gerekli kazanımları elde etmeleri için yoğun bir ders yılı geçirdik. İnşallah daha rahat bir sınav geçirecekler. Çocuklarımızın gelişmesinde emek veren velilerimize, öğretmen arkadaşlarımıza ve tüm eğitim camiasına teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.

İhsan Çelikkaya

