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Bütçe yorgun düştü

YOZGAT’ta okulların açılması ve kışlık ürün temini için yapılan alışverişler aile reislerinin bütçesini yordu.

Bütçe yorgun düştü

YOZGAT’ta okulların açılması ve kışlık ürün temini için yapılan alışverişler aile reislerinin bütçesini yordu.

12 Eylül 2019 Perşembe 00:00
Bütçe yorgun düştü

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte aileler bütçelerinin önemli kısmını okul alışverişine ayırdı. Anaokulundan yüksek öğrenim çağındaki çocuğa kadar, her öğrenciye alışveriş yapan aile reislerinin bütçeleri de yorgun düştü. Yüksek maliyete neden olan kırtasiye alışverişlerinin yanı sıra, üniversite öğrenimi görecek öğrencilerin yurt masrafları ve harçlıkları da babaları zorlamaya başladı. Kırılgan ekonomiye sahip Yozgat’ta kış öncesi kışlık ürün hazırlıkları da başladı. Kışlık turşu, konserve gibi ürün temini için de alışveriş yapan aileler yaptıkları harcamaların altından kalkmayı hesap ediyor.

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