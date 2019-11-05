BÜTÇE MARATONU BAŞLADI

Meclisin dünkü oturumunda İl Özel İdaresi’nin taslak bütçesi görüşülerek Plan Bütçe Komisyonuna havalesi yapıldı. Bu kapsamda Özel İdare Komisyonu Başkanı Şuayıp Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Özel Kalem Müdürlüğü ve Encümen Müdürlüğü’nün tahmini bütçesiyle ilgili hazırlanan raporu meclis üyelerinin bilgisine sundu. Hazırlanan bütçe taslağında İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nin 2020 tahmini bütçe kaleminin 16 milyon 295 bin 899 lira olduğu görüldü. İl Özel İdaresi Özel Kalem Müdürlüğü’nün 2020 yılı tahmini bütçe kaleminin, tahmini olarak 700 bin lira, İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü’nün ise 2020 yılı tahmini bütçe kaleminin 2 milyon 645 bin lira olarak öngörüldüğü raporda dile getirildi. Okunan rapor Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havale edildi. Mecliste diğer kurum ve müdürlüklerin tahmini bütçeleri de görüşülerek Plan Bütçe Komisyonuna sevk edilecek. Plan ve Bütçe Komisyonu ise yoğun bir çalışmanın ardından 2020 yılı bütçesine nihai şeklini vererek meclis gündemine getirecek.