Bütçe hazırlıkları başladı

İl Özel İdare Kanununa göre kamu idarelerince hazırlanacak bütçe programları, İl Genel Meclisine havale edildi. İl Özel İdaresi 2020 yılı kurumsal bütçe programı, meclis tarafından Plan Bütçe Komisyonu’na havale edildi. Plan Bütçe Komisyonunda yapılacak çalışmalar neticesinde, Kasım ayında mecliste bütçe görüşmeleri başlayacak. Kurumların bütçelerinin belirlenmesi sırasında İl Genel Meclisi ve ilgili komisyonlar yoğun mesai sarf edecekler. Meclis çalışmalarını bugün de sürdürecek.