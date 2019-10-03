Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
103509
ALTIN
275.023
DOLAR
5.6953
STERLİN
7.0131
EURO
6.2373

Bütçe hazırlıkları başladı

YOZGAT İl Genel Meclisinde bütçe hazırlıkları başladı. İl Genel Meclisi bütçe programıyla ilgili hazırlanan yatırım ve çalışma programını komisyona havale etti.

Bütçe hazırlıkları başladı

YOZGAT İl Genel Meclisinde bütçe hazırlıkları başladı. İl Genel Meclisi bütçe programıyla ilgili hazırlanan yatırım ve çalışma programını komisyona havale etti.

03 Ekim 2019 Perşembe 00:00
Bütçe hazırlıkları başladı

İl Özel İdare Kanununa göre kamu idarelerince hazırlanacak bütçe programları, İl Genel Meclisine havale edildi. İl Özel İdaresi 2020 yılı kurumsal bütçe programı, meclis tarafından Plan Bütçe Komisyonu’na havale edildi. Plan Bütçe Komisyonunda yapılacak çalışmalar neticesinde, Kasım ayında mecliste bütçe görüşmeleri başlayacak. Kurumların bütçelerinin belirlenmesi sırasında İl Genel Meclisi ve ilgili komisyonlar yoğun mesai sarf edecekler. Meclis çalışmalarını bugün de sürdürecek.

Anahtar Kelimeler:
Bütçe Hazırlıkları Başladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GÜVENLİ GEÇİŞ
GÜVENLİ GEÇİŞ
Yeni Müdür törenlere katıldı
Yeni Müdür törenlere katıldı
Taşların namı, ABD'ye ulaştı
Taşların namı, ABD'ye ulaştı
Alçı’ya bir davada Yozgat’tan
Alçı’ya bir davada Yozgat’tan
Öncelik yayaların
Öncelik yayaların
Komutanlar toplandı
Komutanlar toplandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim