BUTÇE 125 MiLYON

Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı Halil Şahbaz, 2018 çalışma sezonunun devam ettiğini belirterek, planlanan hedeflere ulaştıklarını söyledi. Şahbaz, 2019 yılı mali bütçe taslağı üzerinde çalışmalar yapıldığını ve 113 milyon lira olan 2018 yılı bütçesinin 2019 yılı için 125 milyon olarak belirlendiğini açıkladı. Şahbaz, bütçenin hem stratejik plana, hem de gelirlere uygun olduğu için şişirilmiş değil, gerçekçi bir bütçe olduğunu ifade etti. İl Genel Meclisi olarak hedeflerinin her konuda hizmetleri tamamlanmış sorunsuz köyler oluşturmak olduğuna değinen Şahbaz, ‘’Yozgat’ımız ciddi yatırımları aldı. Artık susuz köyümüz kalmadı. Yine köy yolları konusunda önemli mesafeler alındı ve köy grup yolları sıcak asfaltla kaplandı. İnşallah yeni dönemde de hızlılıkla bu altyapı hizmetlerine devam edeceğiz. Hedefimiz altyapı da sorunsuz köy bırakmamak” dedi.

