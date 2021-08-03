Büst yenilendi

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ve CHP Şefaatli İlçe Başkanlığı, Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Büstünün yenilenmesi amacıyla başlatılan çalışmaların yaklaşık bir ay süreyle bitirilmediğini ileri sürüp, Atatürk Büstü kaidesinin muşamba ile kapatılıp, çirkin bir görüntü oluşturulmasına tepki göstermişti. Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, kaymakamlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kaymakamlık binası önünde bulunan Atatürk büstünün mermerlerinin yıprandığını, dökülmeye başlayıp, boyalarının da solduğunu hatırlattı. Günlü, ‘’Eskimiş ve yıpranmış görüntüsünden kurtarmak için gerekli bakım, onarım ve sipariş süreçlerini planladık. Süreç biraz zaman alsa da şu andaki görünümüne kavuşmasını sağladık. Artık ilçemize yakışan görünüme kavuşmuş bir Atatürk büstümüz var’’ ifadelerini kullandı.