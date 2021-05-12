Buruk kutlama

Sorgun Umut Engelliler Derneği Başkanı Süleyman Özdemir ve Sorgun Engelliler Basketbol Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altunkuruy ortak acıkama yaparak, engelliler gününü kutladı. Özdemir ve Altunkuyu, ‘’Değerli kardeşlerim; 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kutlamalarımız, şenliklerimiz oluyordu. Covid19 belası yüzünden birbirimizin yanına gelemez olduk. Allah'ım hayırlısını versin, Sorgun Engelliler Umut Derneği ve Spor Kulübü olarak tüm engelli kardeşlerimizin engelliler haftasını kutlar nice sağlıklı sıhhatli günler dileriz’’ ifadelerini kullandı.