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Bursa’da bir aradalar!

04 Ocak 2017 Çarşamba 04:45
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Bursa Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği’nin genç ve başarılı başkanı Serhat Baran, son yapılan genel kurulda hemşerilerinin teveccühü ile yeniden başkanlık görevine seçildi.

Bursa’da bir aradalar!
Bursa’da Yozgatlılar tarafından 1994 yılında kurulan Bursa Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneğinin 23. Olağan Genel Kurulu Cumartesi günü gerçekleşti. Mevcut başkan Serhat Baran güvenoyu alarak tekrar başkan seçildi.
Bursa’da Yozgatlıları tanıtmak, örf ve adetlerini yaşatmak adına kurulan Bursa Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Genel kurul sonrası Derneğin 8’nci başkanlığına Serhat Baran oy birliğiyle getirilirken 15'asıl, 15 yedek, 3 denetim asıl ve 3 yedek denetim kurulu oluşturuldu.
Konuya ilişkin gazetemize açıklamada bulunan Dernek Başkanı Serhat Baran, “ Bursa'da Yozgatlıları tanıtmak adına kurduğumuz derneğin genel kurulunda hemşehrilerimizin teveccühü ile tekrar başkan seçildim. Bu bizim için onur vericidir. Yeniden arkadaşlarımızın ve üyelerimizin desteğini aldım. Bir Yozgatlı olarak Yozgat'ımızın adını duyurabilmek örf ve adetleri yansıtmak amacıyla çeşitli faaliyetler düzenliyoruz. Tarihsel dokumuzu Bursa2da tanıtmaya çalışıyoruz. Bu anlamda dernek başkanı olarak elimden geleni yapmak için çalışacağım. Katılım sağlayan dernek başkanlarıma da teşekkürlerimi iletiyorum. Katılmak isteyip de  katılamayan ,hava koşulları ve şehir dışında olup gelemeyen hemşehrilerime de teşekkürlerimi iletiyorum.  Ben yine Yozgatlı hemşehrilerimin ve vatandaşlarımızın menfaatleri için koşturmaya devam edeceğim” ifadelerine yer verdi.

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