-Bürokratlar Yozgat’ta

Yozgat ile birlikte 6 ilde firma ziyareti yapacak olan bakanlık bürokratları, teşvik ve destekler konusunda sürdürülen faaliyetlerin, reel sektör temsilcilerine doğrudan aktarılması yönünde çalışma yapacak. Bu kapsamda toplantılarını sürdüren bakanlık bürokratları, bugün Yozgat’a gelerek, faaliyetini sürdüren firmaları ziyaret edecek, firma yetkililerinin sorun ve sıkıntısını dinleyecek. Ziyaret kapsamında Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası ile de bir toplantı yapılacağı ifade edildi.
25 Kasım 2017 Cumartesi 07:05
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