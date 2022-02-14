Bürokratlar bir araya geldi

Körfez Belediyesi, Nazende Sosyal Tesisleri’nde bir araya gelen dernek yönetimi, Kocaeli’nde ki bürokratlara Yozgat yöresinin milli yemeği olarak kabul edilen arabaşı ikramında bulunuldu. YOSİAD Yönetim Kurulu üyesi genç girişimci iş adamı Orhan Erbaş tarafından hazırlanan arabaşı yemeğinin ikramından önce dernek yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI VERDİ

Yemek öncesi yapılan yönetim kurulu toplantısında, yapılan çalışmaların değerlendirmesi ve yapılacak çalışmaların planlamasını yapıldı. Yapılan programda birlik ve beraberlik mesajı veren YOSİAD Başkanı Erdal Öztürk, “Birlik ve beraberlik içinde her gün daha da güçleniyoruz. İnşallah yapmış olduğumuz çalışmalar ile Yozgat’ta önemli projeleri hayata geçireceğiz. Üyeler arasında ticari alış veriş sağlamak ve ticari gelirlerini artırmak için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Derneğimiz güçlenecek. Üyelerimiz güçlenecek, Yozgat’ımız ve Yozgatlımız kazanacak; ülkemiz kalkınacak” dedi.

FUAR DÜZENLENECEK

Yozgat’ta fuar düzenleyeceklerini ifade eden Öztürk, “Düzenleyeceğimiz fuara yurt içinde ve yurt dışında bulunan ancak Yozgat’ta ticari faaliyet göstermeyen Yozgatlı iş adamlarımız katılacaktır. Bu fuarı, yaz aylarında düşünüyoruz. Bunun alt yapısını şimdiden oluşturuyor. Bu fuar, Yozgat Valiliği, Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü, Belediye ve derneğimiz tarafından organize edilecektir” şeklinde konuştu.

