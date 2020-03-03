Büro-Sen'e Yozgatlı aday

Yılancı, Memur-Sen İl Temsilciliğini ziyaret etti. Yozgat Memur-Sen İl Temsilcisi Kenan Şerefli ile görüşen Yılancı daha sonra basın mensuplarına Yozgat ziyareti ile ilgili açıklamalarda bulundu. 15 Mart tarihinde Büro Memur Sen’in olağanüstü genel kurula gittiğini, bu genel kurulda da kendisinin de yeniden aday olduğunu söyledi. Yozgat ziyaretinin asıl amacının Genel Kurul öncesinde Büro Memur-Sen Yozgat Şube Başkanı Mehmet Pınarcı’yı genel başkan yardımcısı olarak açıklamak için geldiğini dile getiren Yılancı, ‘’Teşkilatımızda çalışkanlığı ile ön plana çıkmış Adliyeci olan şube başkanımız Mehmet Pınarcı’yı da genel başkan yardımcısı olarak aramıza alacağız. Bu yolda sefasını da değil de cefasını çekmek için Başkanımıza bizimle beraber olmasını istedik o da sağ olsun bizleri kırmadı ve yanımızda oldu’’ dedi. Büro Memur-Sen Yozgat Şube Başkanı Mehmet Fidancı ise, sendikalarında olağanüstü bir seçim kararı alındığını hatırlattı. Genel Başkanları Metin Yılancı’nın yeniden genel kurulda aday olduğunu kendisinin de onun yanında bulunacağını ifade eden Pınarcı, seçimin şimdiden hayırlı olması dileğinde bulundu.