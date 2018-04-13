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Burger sektörü bizden soruluyor

YOZGATLI İşadamı Ahmet Ayan-Cengiz Ayan kardeşler, İstanbul’da burger sektöründe önemli bir yer edinerek, yedinci şubesini de hizmete açıyor.

Burger sektörü bizden soruluyor

YOZGATLI İşadamı Ahmet Ayan-Cengiz Ayan kardeşler, İstanbul’da burger sektöründe önemli bir yer edinerek, yedinci şubesini de hizmete açıyor.

13 Nisan 2018 Cuma 07:00
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Burger sektörü bizden soruluyor

Yüzde yüz yerli sermaye, helal kesim ve uluslararası lezzet koşullarında ürünleri halkın hizmetine sunan İstanbol Burger’in yeni şubesi 15 Nisan Pazar günü hizmete girecek. Yozgatlı İşadamı Ahmet Ayan, gıda güvenliği ve kalite standartlarına büyük önem veren İstanbol Burger, bünyesinde bulundurduğu her marka ürünlerinin sağlık ve hijyen konularına uygun olmayı ilke edindiğini söyledi. İstanbul Büyükçekmece’de yeni şubesini hizmete açacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Ayan, açılışa tüm Yozgat halkını da davet etti. Ayan, İstanbol Burger adı ile patentli burger sektöründe iddialarını, şubelerine yenilerini ekleyerek kanıtlamış olmanın da mutluluğunu Yozgatlı hemşerileri ile paylaşmak istediklerini söyledi. Yozgat’ta da İstanbol Burger’in bir şubesinin bulunmasından gurur duyacaklarını vurgulayan Ayan, Yozgat’a şube açılması yönünde gelecek taleplere de sıcak baktıklarının altını çizdi. Yüzde Yüz yerli sermaye, helal kesim ve uluslararası lezzet ile memleketi Yozgat’ı da buluşturmaktan memnuniyet duyacağını ifade eden Ayan, “Ürünlerimizde Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne uygun olmayan herhangi bir kullanım yoktur. Tüm ürünler, sevk, pişirme ve servis standartları ile sağlık standartları açısından uluslararası kalite standartlarına yüzde yüz uygun olarak hazırlanmaktadır. Tüm tedarikçilerimizde BRC sertifikası ve uygulaması vardır. Misyonumuz Türk halkını sağlıklı ve lezzetli ürünleriyle buluşturmaya devam etmek, bunu yaparken hızlı ve güler yüzlü hizmetiyle tüm müşterilerin restorandan memnun ayrılmasını sağlamaktır. Ürünlerimiz helal kesimdir. Pişirme ve saklama koşullarında tüm detaylara önem vermekteyiz. Çünkü bizce lezzet detaylarda saklıdır” diye konuştu.

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