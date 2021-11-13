Burçak, türkü de kaldı

‘Burçak tarlası’ diye bilinen türküsünün de yaygın olarak söylendiği Yozgat’ta yaklaşık 40 yıl öncesine kadar özellikle Çekerek ilçesi ve çevresinde ekilip, biçilen burçak bitkisi, sonraki yıllarda unutulup, ekilmez oldu. Yozgat merkeze bağlı İnceçayır köyünde, İncecayır Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hacı Haydar Karakavak tarafından iki dönümlük tarlasına önceki yıl ekimi yapılan Burçak bitkisi bu yıl tekrar ekilip, tohum çoğaltıldı. İki dönümlük alanda geleneksel biçim aletlerinden olan tırpan ile burçak hasadında elde edilen tohumlar, yeni sezonda tekrar toprakla buluşturulup, ekilişinin artırılması planlanıyor. •Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya•