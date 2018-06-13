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Burası uzak değil çok yakın

FOTOĞRAFA bakıldığında uzaklarda bir yerleri çağrıştırıyor.

Burası uzak değil çok yakın

FOTOĞRAFA bakıldığında uzaklarda bir yerleri çağrıştırıyor.

13 Haziran 2018 Çarşamba 07:00
69 Okunma
Burası uzak değil çok yakın

Yurdumuzun özellikle sahil bölgelerinde yer alan turistik alanları andıran burası Boğazlıyan ilçesinin Uzunlu Beldesi. İlçeleri bırakın, birçok ilde dahi bulunmayan sosyal tesislere sahip Uzunlu Beldesi’nin Belediye Başkanı Turan Koç, ‘Orta Anadolu’nun incisi’ olarak nitelendirdiği Uzunlu Beldesi’ne yapılan tesisleri, hizmetleri yeterli görmüyor, yenilerini devreye sokabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yozgat’ın turizme elverişli önemli yerleşim birimlerinden olan Uzunlu’nun yeterli tanıtımının yapılmaması, turizmden beklenilen payı almasında en büyük engel teşkil ediliyor. Her şeye rağmen Uzunlu Beldesi’ndeki sosyal tesislerden yararlanmak üzere hafta sonunda yakın çevrelerde ziyaretçilerin geldiği kaydedildi.

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