Buraları da kapatın

ÇEDAŞ ekiplerinden talepte bulunan mahalle sakinleri, Mehmet Akif Ersoy caddesi üzerinde bulunan elektrik direklerinin kapaklarının kapatılması istendi.

Mahalle sakinleri durumu ÇEDAŞ ekiplerine bildirdiklerini, buna rağmen yaklaşık 1 aylık süre geçmesine karşın, elektrik direklerinin kapaklarının halen kapatılmadığını söyledi.

