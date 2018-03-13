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Buraları da kapatın

ÖNCEKİ gün Şeyhosman Mahallesi’nde bulunan açık elektrik trafosunun ardından bu kez de aynı mahallede bulunan elektrik direklerinin kapaklarının kapatılması talep edildi.

Buraları da kapatın

ÖNCEKİ gün Şeyhosman Mahallesi’nde bulunan açık elektrik trafosunun ardından bu kez de aynı mahallede bulunan elektrik direklerinin kapaklarının kapatılması talep edildi.

13 Mart 2018 Salı 07:00
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Buraları da kapatın

ÇEDAŞ ekiplerinden talepte bulunan mahalle sakinleri, Mehmet Akif Ersoy caddesi üzerinde bulunan elektrik direklerinin kapaklarının kapatılması istendi.
Mahalle sakinleri durumu ÇEDAŞ ekiplerine bildirdiklerini, buna rağmen yaklaşık 1 aylık süre geçmesine karşın, elektrik direklerinin kapaklarının halen kapatılmadığını söyledi.
 

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