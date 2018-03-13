Buraları da kapatın

ÇEDAŞ ekiplerinden talepte bulunan mahalle sakinleri, Mehmet Akif Ersoy caddesi üzerinde bulunan elektrik direklerinin kapaklarının kapatılması istendi.
Mahalle sakinleri durumu ÇEDAŞ ekiplerine bildirdiklerini, buna rağmen yaklaşık 1 aylık süre geçmesine karşın, elektrik direklerinin kapaklarının halen kapatılmadığını söyledi.
ÇEDAŞ ekiplerinden talepte bulunan mahalle sakinleri, Mehmet Akif Ersoy caddesi üzerinde bulunan elektrik direklerinin kapaklarının kapatılması istendi.
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