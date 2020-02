Bunu yapan Yozgatlı

Yozgat’taki iş hayatını noktalayıp, Manisa’da inşaat, gıda ve eğlence sektörlerine yatırım yaparak, tanınan Yozgatlı iş insanlarından Muhsin Çalışkan ve ortaklarının girişimleriyle oluşturulan Habitat doğal yaşam bahçeleri herkesin dikkatini çekiyor. Çevre ve iç çitleri çekilmiş bahçelerde elektrik, su, kanalizasyon aydınlatma, sosyal tesis alanından çardak barbekü yeri ve yönetim konaklama binası, 24 saat güvenliğe kadar her şeyin düşünüldüğünü belirten satış direktörü hemşehrimiz Fahri Şenyiğit, bu tür bir girişimde bulunmalarının nedenlerini anlattı. Şenyiğit, Şehzadeler Belediyesinin doğal yaşam bahçelerini kiralama yöntemi insanlarda bir ilgi uyandırdığını hatırlatarak, bunun kendilerinin de dikkatini çektiğini kaydetti. Şenyiğit, ‘’Fakat gerek kiralama yöntemi olması gerekse beraberinde bazı kısıtlamaları getirmiş olması, konaklamanın olmaması, ağaç dikilememiş olması, sözleşmenin iki sene sonra fesih edileceği gibi durumlardan dolayı kişiler orayı tam sahiplenecek bir moda giremedi, burası benim diyemedi. Biz bu eksikleri görerek yola çıktık. Burası çeşitli hayvanların yaşadığı çocuk oyun parkının barbekü alanının olduğu, ortaklarla birlikte piknik yaptığımız konakladığımız misafirlerimizi ağırladığımız çiftliğimizdi. Gelen giden misafirlerimizin çokluğu ve burada bizimde yerimiz olsun şeklindeki talepleri bizi böyle bir organizasyona itti. Tarım arazimizi 1 den 70 kadar numaralandırıp paylara böldük. Bahçelerin arasını çitlerle çevirdik ve her birine net 250 metrekare kullanım alanı oluşturduk. Bu kullanım alanının içerisinde zeytinlerimiz meyve ağaçlarımız var. Alt yapısı üst yapısıyla bahçe sahiplerinin rahat etmesi için her şeyi düşündük’’ dedi.

HOBİ BAHÇELERİ: Tanıtım aşamasında karşılaştıkları ön yargıyı gidermeye çalıştıklarını belirten Fahri Şenyiğit, görüştükleri, iletişime geçtikleri insanların daha önceden Şehzadeler Belediyesinin gerçekleştirdiği uygulamadan dolayı bir ön yargı oluştuğunu kaydetti. Şenyiğit, ‘’Biz burada satın alacağı bahçesinin tamamen kendine ait olacağını hatta çocuğuna bile miras bırakabileceğini, istediğinde bir başkasına satabileceğini anlatmaya çalışıyoruz. Böyle bir uygulamayı Manisa’da gerçekleştiren ilk ve tek özel teşebbüsüz. Manisa halkından misafirimiz olmasını istiyoruz. Kendilerine bu projemiz ile ilgili daha fazla detaylar vermek istiyoruz. Buradaki ortamı olanakları mutlaka görmelerini istiyoruz’’ diye konuştu.