BUNU AVCI YAPMAZ!

DÜNYA Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından kırmızı listeye alınan, Anadolu’da nesli tükendiği bilinen toy kuşunun Trabzon’da tedavi edildikten sonra doğaya bırakılıp, Yozgat il sınırları içerisinde ölüsünün bulunduğu yönündeki iddialar tepkiyle karşılandı. En son 1912 yılında Kars'ta, 2013 yılında da Konya'nın Karapınar ilçesi yakınlarında rastlanılan yakalı toy kuşu, 20 Ekim günü Akçaabat'ta bitkin halde bulunduğu belirtildi. Yakalı toy kuşu, kedilere yem olmaktan kurtarılarak kuş gözlemcileri aracılığıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kazakistan'da üretilip sırtında takip cihazıyla doğaya salındığı tespit edilen göç yorgunu kuş, tedavi edildikten sonra 14 gün önce Gümüşhane'de yeniden doğaya salındı.

600 KİLOMETRE UÇABİLDİ

Uydu ve radyo frekanslarıyla takip edilen kuşun 4 gün boyunca 600 kilometre uzaklıkta sabit bir noktadan sinyal göndermesi üzerine harekete geçildi. Trabzon'da kuşun bakımını üstlenen doğa fotoğrafçısı Hakan Kahraman, sinyali takip ederek yakalı toy kuşunu Sorgun ilçesinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü olarak bulunduğu yönündeki iddialar Yozgat’ta da tepkiyle karşılandı. Yozgatlı avcılar sosyal medya hesapları üzerinden tepkilerini dile getirirken, ‘’Av yasağı bulunan, koruma altındaki hiçbir canlıya avcı tüfek doğrultmaz. Hele böylesine güzel görünümlü bir kuşa hiç bir avcı ateş etmez, o kuşun ne olduğunu anlamaya çalışır, ilgilileri bilgilendirir’’ diye konuştular.

JANDARMA TOY KUŞUNU ARADI

Sosyal medyada ‘Trabzon'da doğaya salındıktan sonra Yozgat'ta avcılarca öldürüldüğü ve gömüldüğü’ iddia edilen, nesli tükenme tehlikesi altındaki yakalı toy kuşunu bulmak için jandarma ekipleri, avcılar ve köylüler seferber oldu. Bir kuş gözlemcisinin sosyal medya hesabından, ‘’Bizim 10 gün boyunca toparlaması için uğraştığımız Yakalı toy, Türkiye’den çıkamadan vurularak öldürülmüş. Cesedini Yozgat kırsalında bulduk’’ paylaşımı üzerine jandarma ekipleri arazide çalışma başlattı. Telef olan kuşun Sorgun ilçesine bağlı Osmaniye köyü yakınlarına gömüldüğünün iddia edilmesi üzerine belirlenen koordinatlarda drone destekli jandarma ekipleri, avcılar ve köylüler arama çalışması yaptı. Jandarma şüpheli görülen yerlerde incelemede bulundu, aramalar sonucunda herhangi bir bulguya rastlanmadı. Osmaniye köyü muhtarı Hüseyin Yıldız, bölgede jandarma ve avcılarla arama yaptıklarını belirterek, "Aramalarda herhangi bir ize, buluntuya rastlanmadı. Bu olay bizi de gerçekten üzdü. Bizim bu bölgede böyle bir avcı olmaz, Yozgat'ın avcılarının böyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Belki başka bir yerde vurulmuştur. Gerçekten üzüldük. Ekiplerle arazideyiz, aradık herhangi bir buluntu ve ize rastlanılmadı" dedi. Yozgat Avcılar, Atıcılar, Balıkçılar Derneği Başkanı Metin Ekinci de toy kuşunun vurulduğu iddiası üzerine bölgeye geldiklerini ama hiçbir ize rastlamadıklarını dile getirdi. Ekinci, jandarma ile yaptıkları aramada herhangi bir ize rastlamadıklarını vurgulayarak, "Ben olayın asılsız olduğunu düşünüyorum. Avcı bunu yapmaz, hele hele Yozgat avcısı hiç yapmaz. Biz böyle durumlara çok dikkat ediyoruz, yasak avlara müsaade etmeyiz. Onun için Yozgat'ı karalamanın hiçbir anlamı yok. Bulan şahıs kuşu jandarmaya veya orman müdürlüğüne neden bildirmedi, neden gömdü? Gömmeseydi, getirseydi jandarmaya teslim etseydi. Bu bölgeye gömdüyse gelsin kanıtlasın, şuraya gömdüm deyip çıkartsın" şeklinde konuştu.