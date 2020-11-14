Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1291
ALTIN
466.079
DOLAR
7.6523
STERLİN
10.1274
EURO
9.0460

BUNU AVCI YAPMAZ!

Trabzon'da yorgun halde bulunduktan sonra bakımı yapılarak doğaya salınan yakalı toy kuşunun Yozgat'ta ölü bulunduğu iddia edildi. Anadolu'da nesli tükendiği düşünülen, Trabzon'da yorgun halde bulunduktan sonra bakımı yapılarak doğaya salınan yakalı toy kuşunun, Yozgat'ta vurulmuş halde ölü bulunması tepkilere neden oldu. Sosyal medya hesaplarından toy kuşunun vurulması olayına tepki yağarken, avcılar böyle bir kuşa hiçbir avcının silah doğrultmayacağının altını çizerek, bunu yapanlara tepkilerini dile getirdi. Yozgat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ise, nesli tükenmekte olan toy kuşunun ölüsünün bulunduğu köy arazisinde incelemelerde bulunup, köylülerle görüştü. Jandarmanın, toy kuşunun ölümüne neden olan şahısları yakalamak üzere başlattığı araştırma ve incelemesini sürdürdüğü bildirildi.

14 Kasım 2020 Cumartesi 00:31
BUNU AVCI YAPMAZ!

DÜNYA Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından kırmızı listeye alınan, Anadolu’da nesli tükendiği bilinen toy kuşunun Trabzon’da tedavi edildikten sonra doğaya bırakılıp, Yozgat il sınırları içerisinde ölüsünün bulunduğu yönündeki iddialar tepkiyle karşılandı. En son 1912 yılında Kars'ta, 2013 yılında da Konya'nın Karapınar ilçesi yakınlarında rastlanılan yakalı toy kuşu, 20 Ekim günü Akçaabat'ta bitkin halde bulunduğu belirtildi. Yakalı toy kuşu, kedilere yem olmaktan kurtarılarak kuş gözlemcileri aracılığıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kazakistan'da üretilip sırtında takip cihazıyla doğaya salındığı tespit edilen göç yorgunu kuş, tedavi edildikten sonra 14 gün önce Gümüşhane'de yeniden doğaya salındı.
600 KİLOMETRE UÇABİLDİ
Uydu ve radyo frekanslarıyla takip edilen kuşun 4 gün boyunca 600 kilometre uzaklıkta sabit bir noktadan sinyal göndermesi üzerine harekete geçildi. Trabzon'da kuşun bakımını üstlenen doğa fotoğrafçısı Hakan Kahraman, sinyali takip ederek yakalı toy kuşunu Sorgun ilçesinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü olarak bulunduğu yönündeki iddialar Yozgat’ta da tepkiyle karşılandı. Yozgatlı avcılar sosyal medya hesapları üzerinden tepkilerini dile getirirken, ‘’Av yasağı bulunan, koruma altındaki hiçbir canlıya avcı tüfek doğrultmaz. Hele böylesine güzel görünümlü bir kuşa hiç bir avcı ateş etmez, o kuşun ne olduğunu anlamaya çalışır, ilgilileri bilgilendirir’’ diye konuştular.
JANDARMA TOY KUŞUNU ARADI
Sosyal medyada ‘Trabzon'da doğaya salındıktan sonra Yozgat'ta avcılarca öldürüldüğü ve gömüldüğü’ iddia edilen, nesli tükenme tehlikesi altındaki yakalı toy kuşunu bulmak için jandarma ekipleri, avcılar ve köylüler seferber oldu. Bir kuş gözlemcisinin sosyal medya hesabından, ‘’Bizim 10 gün boyunca toparlaması için uğraştığımız Yakalı toy, Türkiye’den çıkamadan vurularak öldürülmüş. Cesedini Yozgat kırsalında bulduk’’ paylaşımı üzerine jandarma ekipleri arazide çalışma başlattı. Telef olan kuşun Sorgun ilçesine bağlı Osmaniye köyü yakınlarına gömüldüğünün iddia edilmesi üzerine belirlenen koordinatlarda drone destekli jandarma ekipleri, avcılar ve köylüler arama çalışması yaptı. Jandarma şüpheli görülen yerlerde incelemede bulundu,  aramalar sonucunda herhangi bir bulguya rastlanmadı. Osmaniye köyü muhtarı Hüseyin Yıldız, bölgede jandarma ve avcılarla arama yaptıklarını belirterek, "Aramalarda herhangi bir ize, buluntuya rastlanmadı. Bu olay bizi de gerçekten üzdü. Bizim bu bölgede böyle bir avcı olmaz, Yozgat'ın avcılarının böyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Belki başka bir yerde vurulmuştur. Gerçekten üzüldük. Ekiplerle arazideyiz, aradık herhangi bir buluntu ve ize rastlanılmadı" dedi. Yozgat Avcılar, Atıcılar, Balıkçılar Derneği Başkanı Metin Ekinci de toy kuşunun vurulduğu iddiası üzerine bölgeye geldiklerini ama hiçbir ize rastlamadıklarını dile getirdi. Ekinci, jandarma ile yaptıkları aramada herhangi bir ize rastlamadıklarını vurgulayarak, "Ben olayın asılsız olduğunu düşünüyorum. Avcı bunu yapmaz, hele hele Yozgat avcısı hiç yapmaz. Biz böyle durumlara çok dikkat ediyoruz, yasak avlara müsaade etmeyiz. Onun için Yozgat'ı karalamanın hiçbir anlamı yok. Bulan şahıs kuşu jandarmaya veya orman müdürlüğüne neden bildirmedi, neden gömdü? Gömmeseydi, getirseydi jandarmaya teslim etseydi. Bu bölgeye gömdüyse gelsin kanıtlasın, şuraya gömdüm deyip çıkartsın" şeklinde konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
BUNU AVCI YAPMAZ!Nesli TükenenToy KuşuNadir BulunanTrabzonYozgatAvcılık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlığınız için kurallara uyun
Sağlığınız için kurallara uyun
Ziyaretlerini sürdürdü
Ziyaretlerini sürdürdü
TOHUMLAR TESLiM EDiLDi
TOHUMLAR TESLiM EDiLDi
Yangın ucuz atlatıldı
Yangın ucuz atlatıldı
Uzunlu’ya ‘Şerife Bacı’ heykeli
Uzunlu’ya ‘Şerife Bacı’ heykeli
İhracat atağı
İhracat atağı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim